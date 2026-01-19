《一路吃到老》新書發表 吞嚥障礙成高齡隱形危機 8位專家合作提出實用解方

吞嚥障礙成為高齡者隱形危機，天主教失智老人基金會出版一路吃到老新書，協助長者克服吞嚥退能退化。（天主教失智老人基金會提供）

天主教失智老人基金會累積28年在第一線照護失智者的服務經驗，看見失智者隨著病程進展，吞嚥能力逐步退化，對生活品質與照顧負荷造成極大影響，故在蘇天財文教基金會與永齡慈善基金會的捐助支持下，邀請到國內8位牙科、復健、神經內科、吞嚥、藥學、營養等領域頂尖的專家學者，推出「一路吃到老」書籍，書中整理出從牙口健康維護到吞嚥困難失智者之照護，呼籲國人對於吞嚥能力之維持需要及早重視。

執行長鄧世雄表示:，根據衛生福利部的統計，台灣地區65歲以上的長者中，約有三至五成存在不同程度的吞嚥困難，而這個比例會隨著年齡增長與慢性疾病的增加而持續攀升。特別是中風、帕金森氏症及失智症患者，更是吞嚥障礙的高風險族群。吞嚥困難不僅可能導致營養不良、體重下降與脫水，也大幅增加吸入性肺炎、嗆咳與窒息等嚴重併發症的風險。在本會附設聖若瑟失智老人養護中心25年的第一線照護現場，我們不只看見失智者的記憶逐漸流逝，也深刻看見「吃」這件事，如何一步步成為失智長者生活中的困難與挑戰。多年來，我們持續推動口腔清潔、進食姿勢調整、吞嚥復能訓練，以及將餐時進行質地調整等實務照護工作，就是希望改善長者的吞嚥功能、延緩退化、降低嗆咳與吸入肺部風險。

永齡慈善基金會社工師胡家凌社表示，永齡基金會辦理的「永飽安康」計畫，支持全台超過50家在地老人福利機構，很高興的看見其中支持單位-天主教失智老人基金將多年深於失智長者照護的經驗分享出來，從送餐服務、共餐服廣，到社區食堂與營養衛教，建立一套能守護長者吞嚥能力，並提升飲食品質與生活幸福感的專業支持系統，讓更多長在歲月中，一路吃得健康、吃得快樂、吃到老。

蘇天財文教基金會董事長蘇昭蓉表示，從2016年開始，每年都支持基金會的方案服務，因為在陪伴失智父親的過程中，深刻體會到，失智症是困難照顧的疾病，也因此非常認同基金會歷年的服務。「能夠好好吃」是一種幸福，也是一種需要被守護的能力，這次攜手專家學者推出《一路吃到老》，以科學與臨床為基礎，整合多元專業觀點，從口腔健康、飲食質地，到跨專業醫療與照護團隊的合作，每一環節都關乎長者是否能安全、安心地進食。這不只是營養問題，更是尊嚴與生活感的延續。期待喚起社會對高齡飲食與口腔健康的重視。

書中作者之一，食食樂語言治療所長王雪珮指出，多數人以為吞嚥障礙是高齡者才會遇到的問題，但臨床與社區觀察發現，許多50至60歲的「新熟齡族群」，已出現喉嚨肌力下降的早期徵兆。喉嚨與手腳一樣是由肌肉組成，會隨年齡退化，若缺乏使用與訓練，容易影響吞嚥安全。同時提醒，喝水容易嗆到、常需要清喉嚨，或吞藥、保健食品時感到卡住，都是喉嚨肌力變弱的警訊。不少人吞藥時習慣將頭往後仰，反而增加嗆咳風險，應避免。若連吞口水都容易嗆到，建議及早就醫評估。民眾可透過「反覆唾液吞嚥測試（RSST）」進行自我檢查，在30秒內吞嚥口水少於5次，代表功能開始退化；若不到2次，可能已有吞嚥障礙。王所長建議，可透過用力吞嚥法、含舌運動馬沙口訓練法（Masako），或唱歌與嗓音暖身，強化喉部肌群。而吞嚥困難並非老化必然結果，若發現異常，應主動尋求復健科、耳鼻喉科醫師與語言治療師協助，透過訓練與飲食調整，幫助長輩安全進食、維持生活品質。在失智症照顧上，吞嚥問題是慢慢出現，長輩可能不是不想吃，而是忘了怎麼吃。當長輩抗拒張口進食時，照顧者可嘗試手牽手的方式，輕輕引導長輩用慣用手碰觸嘴巴，透過「手口反射」幫助他們自然張口，順利進食。

作者之一輔仁大學營養科學系退休副教授駱菲莉提醒，一般長輩的觀念是粗茶淡飯，也常有胃口、食慾較不好的問題，所以在吃每一餐的時候，都要吃足夠的各種營養素。建議長者的蛋白質要吃足夠，每個人每日蛋白質建議攝取量約為每公斤體重需要1.2至1.5公克，關鍵不在一次補足，而是「分散攝取」，平均分配在三餐與點心中，就能在不增加進食負擔下達標。如果因牙口不好、吞嚥困難或食慾下降而吃不夠，會影響肌力、免疫力與整體健康。就建議選擇國產的養殖魚類，因為其飼料中的維他命D讓魚肉的維生素D含量增加。此外，也可透過營養補充劑或強化奶粉來補充。鼓勵長輩吃各種顏色的蔬菜，但好的油脂仍不可缺少。除了植物油，建議可以攝取堅果，像芝麻或將堅果打入五穀粉中，吃麵拌點麻醬，這樣就能提供各種營養素與健康油脂。

針對社會大眾對於長者「嗆到」與「吞嚥困難」仍存在不少迷思，駱菲莉提醒，「一嗆到就拍背」其實未必正確，若仍能咳嗽與說話，應讓長者自行咳出、調整進食節奏，強行拍背反而可能更危險。另一個常見誤解是「吞嚥困難就全部打成泥」。她指出，過早糊化食物會讓口腔與咀嚼功能退化，降低進食樂趣與尊嚴，建議依循IDDSI國際質地分級，循序調整，並保留食物顏色與風味。至於「水最危險」的說法，她澄清，真正的問題是液體流速過快，而非水本身，可透過增稠方式改善，避免因少喝水而造成便祕與脫水。長期推廣植物為主飲食的她也指出，植物為主不等於全素，而是增加豆類、全穀與多色蔬果，減少紅肉與加工食品，以「台式地中海飲食」概念，有助於預防失智並守護長者健康，同時需搭配足夠水分攝取以避免便祕。

書籍作者之一的聖若瑟失智老人養護中心羅于姍營養師則，呈現書中適合吞嚥障礙者與高齡長者食用的春節應景糕點─三色雪花糕。示範過程從食材挑選、質地調整到製作技巧層層展開，透過色彩分明、造型精緻的成品展示，完整詮釋如何在兼顧節慶風味的同時確保吞嚥安全。現場同步陳列書中食譜展示，讓與會者不僅「聽得到、學得到」，更能「看得到、感受到」，以豐富的視覺呈現打造一場兼具專業與美感的友善吞嚥飲食饗宴。

天主教失智老人基金會指出，本書以深入淺出的方式，帶領讀者認識吞嚥障礙的生理機制、風險因素、預防方法與實務照護策略；對尚未出現吞嚥困難的中高齡族群，也提供許多可及早實踐的飲食調整與口腔運動、全身肌力訓練、精確的營養補充以及健腦生活型態的建議。它不僅是一本健康生活的實用工具書，也是一份結合醫療專業、營養科學與人文關懷的整合性指南。即日起凡捐款1000元，即可獲得「一路吃到老」乙本，不只是營養需求，更是生命最基本、也最溫柔的尊嚴。