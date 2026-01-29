路名差一字險回不了家 警校正回歸助返家

▲楊姓男子行動不便，立德派出所警員熱心護送其返家，讓楊男十分感謝。

【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中一名76歲的楊姓男子日前因操作不慎導致金融卡遭鎖卡，特地前往郵局辦理解鎖手續，返家途中卻因體力不支，在路旁飯店前停下休息，並請飯店人員代為叫計程車。未料眾人查詢其所提供的住址卻遍尋不著，於是報警求助。員警到場了解後，釐清原來是楊男記錯路名所致，考量其行動不便，遂熱心護送其返家，讓楊男十分感謝。

臺中市政府警察局第三分局立德派出所警員曾郁嵐、王柏皓於日前下午4點多執行勤務時，獲報東區建成路上某飯店前有民眾需要協助，兩人隨即趕赴現場。76歲的楊姓男子向警方表示，稍早外出前往郵局辦事，原本打算徒步返回距離約800公尺外的住處，未料途中體力不支，只好暫時在飯店前停下休息，並請飯店人員協助叫計程車返家。然而，飯店人員在詢問住址時，卻發現查無楊男所提供的路名，遂請警方前來協助。

廣告 廣告

員警進一步關心發現，楊男行動不便，需倚靠助行器行走，身上也配戴尿袋，但精神狀況不錯，仍能清楚提供相關資訊，警方比對其描述的住址後，察覺所述路名與轄內一條道路僅差一個字，研判他應是記錯路名，隨即致電聯繫其兒子查證，果然證實警方的判斷。

考量楊男行動不便，搭乘一般計程車上下車較為困難，員警評估後決定親自護送其返家，過程中，員警細心協助楊男上下車，並不時關心其身體狀況，最終順利將他平安送返住處。對於警方即時又溫暖的協助，楊男頻頻表達感謝。

警方提醒，家中若有行動不便或需使用助行器的長者，外出時應盡量有家人陪同，並隨時留意其身體狀況，以降低突發狀況發生的風險；另呼籲民眾，若於街頭發現有人疑似需要協助，請即時通報110或119，讓相關單位迅速到場提供協助，共同打造友善的社會安全網絡。（照片記者鄭瑞芳翻攝）