一路喝到天亮！酒駕男被起底是香酥鴨老闆，獲救竟辯沒開車。（圖／翻攝香酥鴨業者臉書）

一名23歲的陳姓女清潔員在清晨執行工作時，遭到酒駕的鄭姓男子撞擊身亡。這名48歲的鄭姓男子是台南安平一間香酥鴨店的老闆，事發當晚與朋友聚餐後又到酒吧續攤，直到天亮才結束，在返家途中發生致命車禍。事故發生後，鄭男雖然腳骨折卡在車內，被救出後卻辯稱自己沒有開車，甚至謊稱有叫代駕，讓現場民眾及死者家屬非常氣憤，差點遭到圍毆。

一路喝到天亮！酒駕男被起底是香酥鴨老闆，獲救竟辯沒開車。（圖／翻攝香酥鴨業者臉書）

這名被撞身亡的陳姓女清潔員才到職不到三個月，是經由男友介紹入行。環保公司主管劉先生表示，這名女清潔員非常乖巧且親切，會主動幫助老弱婦孺，從未遲到或睡過頭，讓他對這條清潔路線感到相當安心。死者男友透露，女友家境並不富裕，兩人一直努力打拼養家，沒想到意外就這樣發生了。

廣告 廣告

酒駕男被救出後，竟辯稱沒開車，讓現場民眾及家屬相當氣憤，差點慘遭圍毆。（圖／TVBS）

據了解，肇事的鄭姓男子並無酒駕前科，但這次酒後駕車造成無可挽回的悲劇。事發當時，鄭男因腳骨折被卡在車內，需要消防人員使用破壞器材才將他救出。目擊民眾表示，鄭男被救出後仍處於醉酒狀態，竟然否認自己有開車，引起現場許多人憤怒，想要衝過去打他，幸好有警察阻攔才避免更進一步衝突。

面對這起悲劇，死者家屬悲痛萬分。台南市環保局表示，雖然死者並非環保局的直屬清潔員，而是外包廠商的人員，但仍會替死者家屬爭取保險及撫卹金，並協助處理後續的相關事宜，以減輕家屬的負擔。這起酒駕事故再次引發社會對於酒後駕車危害的關注，也讓一個年輕生命就此消逝，令人扼腕嘆息。

《TVBS新聞網》提醒您：

◎飲酒勿開車！飲酒過量，有害健康，請勿酒駕

◎未滿18歲者禁止飲酒

更多 TVBS 報導

酒駕撞垃圾車！ 23歲女作業員「當場身亡」 家屬心碎淚崩

天天陪父母吃晚餐！孝子回老家途中遭酒駕撞死

「台灣酒駕刑責太輕」 體育主播兒遭酒駕撞死 崩潰批判刑太輕

凌晨「酒駕接力賽」！員警處理車禍 遭酒測1.0男撞飛痛喊

