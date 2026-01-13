路坑釀禍國賠5萬 永康公所上訴遭駁

郭姓裝潢工人騎機車在台南市永康區高速二街撞到坑洞摔傷訴請國賠，獲台南地方法院判賠5萬餘元確定。（本報資料照片／郭良傑台南報導）

郭姓裝潢工人民國113年8月20日晚上，騎機車行經台南市永康區高速二街，撞上坑洞摔傷手腳，1個月無法工作，怒對永康區公所請求國家賠償，永康區公所被判賠51675元，提上訴指郭男沒有薪資書面證明及超速，二審法官認為永康區公所未說明原判決有何違反法令，上訴理由不足遭駁回，全案確定。

郭姓工人提告指出，當天晚上8點多，他騎機車行經永康區高速二街，當時燈光昏暗，沒有警示標誌，未能辨識出路面有兩個大坑，機車撞到坑洞造成他摔車受傷，他報警並保留出事影像、受傷醫療、機車修理費等單據，對管理該路段的永康區公所訴請國家賠償。

永康區公所對郭男提出的損失及道路管理疏失均不爭執，但質疑郭男提出的賠償內容沒有附上他的薪資單，且質疑郭男有超速之嫌，一審新市簡易庭法官認定郭男指控為真，判永康區公所應負賠償責任。

郭男要求的修車費用為5700元，但法官認為他的機車車齡已超過3年，不再予以折舊，按平均法計算其殘值，應獲賠1425元。郭男擔任裝潢木工，摔車受傷休養1個月，法官認為郭男的工作屬臨時性，有派工才領有薪資，工作日數並不固定，以一個月工作20天，每日工資2000元計算，應獲賠工資4萬元，加上醫療費用，永康區公所應賠償郭男共51675元。

永康區公所不服提起上訴，指出郭男的薪資證明屬自行臆測，無書面證明不足採信，且郭男亦自承有超速，有行為過失，並被質疑是事後報案，現場證據可信性不足，原審判賠金額顯屬過高。

台南地方法院二審法官認為，永康區公所的上訴理由沒有說明原判決違背之法令及其具體內容，駁回上訴，全案定讞。