路基流失！ 台鐵平溪線「明年1月底前」全線停駛
桃園市 / 綜合報導
台鐵支線受日前強降雨影響，出現邊坡滑動、擋土牆位移及路基流失等現象，台鐵因此宣布平溪線到明年1月底前全區間都停駛。
台鐵昨(7)日傍晚表示，平溪線因受強降雨影響，短期內路線無法修復，為工程搶修需要及確保行車安全，平溪線至115年1月30日前全區間停駛，瑞芳=菁桐採公路接駁。
