路基流失！ 台鐵平溪線「明年1月底前」全線停駛

生活中心／林依蓉報導泡麵是許多人快速解決一餐的方便選擇，但隨麵附贈的料理包該如何處理，長久以來一直是網路論壇上的熱門話題。近日有網友在臉書社團發文提問，他好奇吃有料理包的泡麵時，要先把料理包放在碗上預熱，還是直接加進去沖水泡，並詢問兩者差距到底在哪。貼文一出，立刻吸引許多網友留言提供經驗。

民視 ・ 5 小時前