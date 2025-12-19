路塌無緣迎2026第一道曙光 太平山元旦當天7點半開園

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭太平山國家森林遊樂區可看見絕美日出，往年元旦會提早至凌晨3點開園，供遊客迎接新年第一道曙光，不過今年聯外道路崩塌，園方考量安全性維持7點半開園，當天入園民眾雖無緣看到日出，但仍有機會獲得新年限量書籤。

太平山海拔介於365至2000公尺之間，園內包括太平山莊觀景台等7處地點，在天候許可下，均能看見日出，每年元旦吸引許多人慕名朝聖，林業及自然保育署宜蘭分署也將開園時間提前至凌晨3點，滿足遊客迎接曙光需求。

不過今年聯外道路宜專一線7公里及8.5公里處崩塌，目前仍在整治並交管，宜蘭分署考量天色未明，遊客行經恐有視線不明等疑慮，維持現行開園時間7點半，遊客抵達售驗票亭後，繼續上山前往山莊還約須45分鐘。

宜蘭分署表示，當天入園遊客無法看到日出，只有提前在跨年夜入住太平山莊的民眾，才有機會直接在園內迎接新年曙光，因翠峰山屋整修未受理入住，太平山莊跨年夜訂房已額滿，逾150人。

宜蘭分署強調，元旦雖無法迎接日出，但當日入園遊客，每人皆可獲贈1張 「2026新年紀念編號書籤」，數量有限送完為止，紀念書籤採限量編號設計，每張皆具獨立編號，象徵獨一無二的新年祝福。

宜蘭分署說，其中編號NO.0001的書籤，將由元旦當日首位入園遊客獲得，並加碼贈送太平山文創商品福袋一份，期盼為新年第1位旅人留下難忘回憶，也為新年揭開美好序幕。

