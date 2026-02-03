一路好走！勇消詹能傑殉職公祭「仁愛分隊送行」 家屬訃文訴不捨

基隆仁愛分隊小隊長詹能傑公祭今（3日）舉行。（資料畫面）

基隆仁愛分隊小隊長詹能傑上月21日暗夜出勤救火不幸殉職，今（3日）舉行公祭，由內政部長劉世芳率消防署長蕭煥章等主祭。上午將先移靈至仁愛分隊巡禮繞行，隨後至基隆市立殯儀館懷恩廳舉行公奠儀式，覆旗褒揚、追晉表彰。

基隆仁愛分隊小隊長詹能傑公祭儀式今（3日）舉行，將由內政部長劉世芳率消防署長蕭煥章等主祭，基隆市長謝國樑也將到場致哀，預計上午11時自基隆殯儀館出發前往仁愛分隊，讓服務單位弟兄送他最後一程，之後再移靈回到懷恩廳，並於下午1時30分開始公奠儀式程序，覆旗褒揚、頒授追晉、宣讀祭文。

為表彰詹能傑的忠勇事蹟與卓越貢獻，將追晉分隊長職務、頒給楷模獎章、頒授消防獎章、中央褒揚，靈柩將覆旗象徵國家與消防體系對英雄的最高敬意。內政部也辦理入祀忠烈祠，讓其忠勇精神永受後人景仰。

詹能傑家屬在訃文寫下辛酸送別的不捨，「我們最摯愛的詹能傑先生，於民國115年1月22日上午2時55分，向每一位愛他的人揮了揮手，說了一聲再見了！距生於民國74年12月20日，他輕輕的，降下了自己41載的人生帷幕。親愛的能傑，我們會試著放下心中的不捨與悲慟，且祈願您，離塵無憂、一路好走，在羽化颶空後永住天堂樂土」。

基隆市樂利三街上月21日凌晨傳出火警，詹能傑數度搶入火場中進行搜救，為救出受困女子，將自己的空氣呼吸器面罩讓給對方使用，最後因缺氧過久不幸殉職，這起火警造成2死4傷的慘劇。





