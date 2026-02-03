一路好走！基隆勇消詹能傑今公祭「訃聞曝光」

楊為了救人三進火場的基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑，最後英勇殉職，家屬悲慟不已，但仍為他感到驕傲，今天（3日）下午將舉辦公祭，由內政部長劉世芳率消防署長蕭煥章等主祭。

詹能傑的公祭將在3日下午舉行。 （圖／翻攝基隆市消防局臉書）

詹能傑的送行隊伍預計由消防車進行引靈，在今天上午11點30分抵達仁愛分隊，再移靈到基隆市立殯儀館的懷恩廳，下午1點半正式開始公奠儀式，將對其覆旗褒揚及頒授追晉，基隆市長謝國樑也將到場致哀。

詹能傑的訃聞曝光。 （圖／中天新聞）

詹能傑的家屬在訃聞裡寫道：「我們最摯愛的詹能傑先生，於民國115年1月22日上午2時55分，向每一位愛他的人揮了揮手，說了一聲再見了！距生於民國74年12月20日，他輕輕的，降下了自己41載的人生帷幕。親愛的能傑，我們會試著放下心中的不捨與悲慟，且祈願您，離塵無憂、一路好走，在羽化颺空後永住天堂樂土。」

延伸閱讀

影/疑不滿家門前紅線？東港婦擅自塗白 屏東警開罰了

北投恐怖火警！無情大火吞噬鐵皮倉庫 黑煙飄捷運高架

國道一號油罐車出事了！油料狂洩成「油河」 回堵數公里