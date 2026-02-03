一路好走！殉職勇消詹能傑今公祭移靈 同仁列隊淚送

基隆樂利三街民宅上月深夜發生火警，仁愛分隊小隊長詹能傑三度衝入火場搜救，卻不幸殉職，享年41歲。今（3）天下午舉行公祭，內政部長劉世芳將親自到場，並追晉詹能傑為分隊長以及入祀忠烈祠，上午移靈時車隊繞行時，同仁也含淚列隊，致敬這位英勇的打火英雄。

追晉分隊長入祀忠烈祠 家屬訃聞字字不捨

基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑，因上月火警不幸殉職，2月3日舉行公祭，下午將由內政部長劉世芳率隊致祭，追晉詹能傑小隊長為分隊長，並將入祀忠烈祠。

上午移靈車隊沿途開啟警示燈與警報器，緩緩繞行至詹能傑生前服務的仁愛分隊，進行最後巡禮，第一分隊與仁愛分隊消防員、義消整齊列隊，眼眶泛淚喊出「任務結束」，以最莊重的方式向這位英勇的打火兄弟珍重道別，而家屬的訃聞更是字字句句寫下對他的無限思念。

詹能傑家屬訃聞道盡無限思念。圖／台視新聞製圖

防憾事重演 檢討共生面罩標準、RIT啟用時機

針對整起殉職案，消防單位已著手檢討共生面罩的配備標準，以及快速救援小組（RIT）的啟動時機，同時，針對類似囤積行為引發的高風險火警，地方各界也強烈呼籲相關單位，加強社區管理與稽查，避免類似憾事重演。

