路平不平心更痛！ 議員蔡秋蘭抨擊南市府「道路傷害者」

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台南市議員蔡秋蘭10日在自由發言時間罕見動怒，對於大北門區道路品質、柏油（AC）鋪設以及土地違規裁罰議題，向市長黃偉哲及相關局處首長發出強力抨擊。蔡秋蘭說，她好言請託市府幫忙改善道路品質，卻不被當一回事，「她的內心真的很痛」，除要求工務局、地政局與農業局必須正視相關問題，也要求黃偉哲列管魚塭護岸及道路品質。

蔡秋蘭質詢時特別關注道路公共安全，她感嘆大北門區仍有許多路段鋪設品質不佳，導致基層百姓在行車過程中受傷。她怒批工務局對於道路品質漠不關心，她自己走訪地方，看到那些因道路路面缺失產生的「道路傷害者」，讓她內心很痛！工務局必須檢討為何改善工程始終趕不上民怨。

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針對大北門區魚塭護岸等土地改善工程衍生的罰款爭議，蔡秋蘭則將矛頭指向地政局。她質疑地政局執法過於僵化，未能考量地方建設的實際需求，並強調許多被認定的違規其實是基層為了生計與安全所做的必要改善。蔡秋蘭提到，早在今年5月19日就曾針對相關條例與地政局進行溝通，但目前看來市府仍未給出合理解釋，她當眾為民請命：「這不是違規，地政局要檢討條例！」。

蔡秋蘭要求市府針對土地政策與公共安全問題成立「專案」處理。蔡秋蘭強調，市府不能僅坐在辦公室看數據，必須深入了解基層受害者與農漁民的痛苦，給予實質的法規鬆綁與工程改善。

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