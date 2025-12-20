路平破功？高雄楠梓路面反覆刨鋪釀民眾慘摔...民代批擾民耗公帑、市府允改善

高市府每年編列約10億元養護全市1.8萬餘條道路，但1999市民專線去年仍有近萬件道路陳情，多為反覆刨鋪、補丁過多影響路平。高市議員白喬茵提供



高市府每年編列約10億元養護全市1.8萬餘條道路，但1999市民專線去年仍有近萬件道路陳情，多為反覆刨鋪、補丁過多影響路平。民代指出，援中路路面不平，曾造成長者騎自行車自摔受傷，路平問題頻釀事故，成行車安全隱憂；市府表示已強化道路挖掘管理與巡查，提高裁罰並整合施工，盼減少重複開挖，改善路平。

道路不平整已嚴重影響行車安全、構成實質公共安全風險。據高雄市警察局交通大隊統計資料顯示，楠梓區德民路段（外環西路至高楠公路）近兩年交通事故頻繁。

警交大指出，今年1至11月，該路段共發生 A1 類死亡事故1件、A2類受傷事故259件、A3類財損事故225件；113年全年，分別為 A1類1件、A2類 326件、A3類274件，事故發生數量仍居高不下，顯示事故數量居高不下。

市議員白喬茵表示，緯六路才剛完成拓寬刨鋪，11月28日又遭台電開挖，通車不到一個月就重挖再鋪，750萬元經費形同浪費，鄰近的援中路也有類似的問題，施工後的臨時鋪面形成高低落差，極易造成機車自摔。

白喬茵進一步指出，近期她也接獲民眾陳情，有家中長輩騎腳踏車經過臨時鋪面自摔成傷，重複刨鋪不僅擾民也耗公帑，要求市府正視路平問題與交通安全的關聯。

對此，高市府工務局表示，為減少道路重複挖掘並提升施工品質，自今年1至7月共受理道路挖掘申請6308件，核發路證6257件，違規179件，裁罰金額438萬元。期間透過聯合挖掘與整合會議，協調超過1100件案件，減少重複刨鋪面積約6.38萬平方公尺，並挹注挖掘管理基金近3億元，用於系統維護與品質查測。

市府進一步指出，目前已完成道路挖掘管理自治條例修法，延長禁挖年限至1年，加重罰則並強化管制。同時建置約900公里寬頻管道，年租金收入約7000萬元，持續督促纜線納管。

在施工品質方面，成立巡查小組加強查核，並透過道路挖掘管理系統、全程攝影與抽驗制度，114年1至7月抽驗329件，僅4件不合格，另同步推動孔蓋下地與齊平措施，有效提升道路平整與行車安全。

