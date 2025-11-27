路很大條！騎士待轉停前方 6旬翁怒「幹嘛擋我」逼停推人
高雄一場紅綠燈前的機車停等風波，演變成驚人衝突。一位62歲李姓男子因不滿48歲張姓女子的機車停在自己前方，憤而追上前逼停並推人，引發激烈爭執。事件發生在鹽埕區五福四路與莒光街口，雖然該路口並無規定兩段式左轉，但車流量大時，許多民眾仍會選擇待轉以確保安全。這起本可避免的交通糾紛最終驚動警方處理，遠比等待紅綠燈的時間更為漫長。
事件發生在25日下午4點30分左右，62歲李姓男子騎機車在高雄鹽埕區五福四路與莒光街口等紅燈時，48歲張姓女子也來到同一路口待轉，恰好停在男子前方。雖然號誌尚未轉綠，男子便急著往前騎，卻因女子擋住去路而無法前進。雙方簡短交談後，當號誌轉變時，女子沒有理會男子便騎走了。
然而，張姓男子並未就此罷休，他追上前方的女騎士，靠得非常近，甚至將對方逼停並動手推人，導致雙方發生嚴重糾紛。男子情緒激動，不斷要求女騎士一同前往派出所處理，反覆喊著「來，去派出所」、「大家來派出所說」。
男子解釋道，當時他在紅燈時停在直行道上，而女騎士卻擋在他前面。他表示：「一個路口那麼大」，認為對方為什麼偏偏要擋在他前面，甚至擔心女騎士沒有跟上，還大聲提醒對方一起過來。
實際來到這個爭議路口可發現，該處並沒有設置機車待轉區，法規上不需要待轉。但有民眾表示：「這邊車多，通常我們都會兩段式。」另一位民眾則認為：「這個路口並不需要機車兩段式左轉，所以每一個在起步之前，你就應該先觀察，而不是說我今天走了，一定要走我自己的方向，讓大家都禮讓你，所以就是一個小糾紛。」
民眾普遍認為，交通中互相禮讓能有效減少摩擦。本來等待紅燈只需短短幾秒或幾分鐘，結果一場行車糾紛卻鬧到驚動警察，這段處理時間反而比等紅燈更長，而當事人的怒氣也未消退。
