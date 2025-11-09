路徑似2004年南瑪都 「鳳凰」恐直撲桃園以南登陸

台北市 / 綜合報導

說到這個鳳凰颱風，它走的路徑其實並不常見！ 目前氣象署觀測，桃園以南都有可能會是它登陸的地方。有專家就提醒，這樣甩尾路徑 ，類似20年前的南瑪都颱風，當時這個颱風，是從屏東登陸、台東出海，雖然時間並不長，但還是造成不少災情，這回鳳凰颱風，可能直撲而來，無論強度如何，勢必都有風雨影響，各地都需要嚴加戒備。

蘇花公路邊坡嚴重坍方，這是2004年，南瑪都颱風過境後，花東滿目瘡痍的景象，當時颱風以中颱等級侵襲，從屏東枋寮登陸後，不到兩小時就從台東出海，但這個史上最晚登陸的颱風，依舊帶來不少災害，當年環流引發的共伴效應，導致北部東部致災性降雨，這回鳳凰颱風路徑很類似，就怕歷史重演各界不敢大意。

菲律賓氣象局稱它為「超級颱風」，事實上若以當地標準來看，與中央氣象署對「強颱」的定義，都是最大風速超過185公里，如果是美軍警報中心的標準，超級颱風是指風速達到，每小時240公里以上相當驚人。

中央氣象署預報員張承傳說：「朝呂宋島接近的過程當中，強度有機會再增強，有機會來到強烈颱風的等級，朝北轉的過程當中的話，由於台灣附近這邊的垂直風切，會比較大一點，強度方面也有預計，會逐漸再減弱的趨勢。」

鳳凰颱風來勢洶洶，目前高機率會直撲台灣而來，可能從彰化雲林一帶登陸，不免讓人回想起，今年7月份也是從嘉義登陸，重創中南部的丹娜絲颱風，強風襲捲的災情可能再上演嗎，氣象專家賈新興說：「走九號路徑的颱風，就像剛剛提到這個丹娜絲颱風，不過就算颱風的路徑很類似，但是本來颱風當時所處的，大氣環境條件，還有季節，其實影響滿大的。」

儘管鳳凰颱風接近台灣前，強度路徑都還存有變數，但加上東北季風影響，勢必會帶來一定風雨，提醒民眾做好準備切勿掉以輕心。

