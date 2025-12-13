路徑追蹤搜救犬發揮關鍵作用 失智登山者平安獲救

凌小隊長帶領路徑追蹤犬至指揮站蒐集情資、擬定搜索方案。（新北市消防局特搜大隊提供）

記者黃秋儒／新北報導

新北市五股區日前發生一起失智男子登山失聯案件！新北市消防局於11日接獲民眾報案，指一名患有失智症之男子，未攜帶手機獨自進入五股區龍鳳巖登山步道後失去聯繫。消防局隨即啟動搜救機制，派遣人員前往現場，並會同警方調閱周邊監視器畫面，研判失蹤者最後行蹤進入龍鳳巖山區，立即展開擴大搜尋行動。

搜救期間，消防局整合各項救援資源，連日動員搜救人員共61人次，並出動搜救犬3犬次及空拍機進行高空搜索，以提升搜尋效率。考量山區地形陡峭、林相複雜，為精準掌握失蹤者行蹤，消防局於昨（12）日進一步派遣特搜大隊搜救犬隊之路徑追蹤搜救犬到場支援，協助判斷失蹤者可能行進路線。

路徑追蹤犬可利用失蹤者衣服擷取氣味。（新北市消防局特搜大隊提供）

在路徑追蹤搜救犬「Bagel」及領犬員帶領下，成功捕捉到失蹤者遺留於路徑上的氣味，並判定最後氣味斷點，作為後續搜救行動的重要依據。今（13）日上午，搜救人員依據該氣味斷點架設繩索系統，下切山壁展開搜索，途中先行發現失蹤者之涼鞋，隨即擴大搜尋範圍，最終於山壁下方樹叢間成功尋獲該名男子；經初步評估，患者僅有些許擦、挫傷，意識清楚、生命徵象穩定，隨後由搜救人員使用SKED包覆固定並安全上拉脫困，並順利送醫治療。

Bagel追蹤到最後的氣味斷點，此為後續搜救行動的重要依據。（新北市消防局特搜大隊提供）

新北市特搜大隊長莊渝淵表示，本次投入救援的路徑追蹤搜救犬「Bagel」為傑克羅素梗犬，現年四歲，由搜救犬隊小隊長凌國智自幼即進行專業路徑追蹤訓練，並通過德國聯邦救難犬協會（BRH）路徑追蹤認證，為本局目前唯二取得該項國際認證之路徑追蹤搜救犬，同時也是全臺體型最小的搜救犬，此次任務成功定位失蹤者最後行蹤，可謂小兵立大功；莊大隊長也提醒民眾，近期山區天候多變，登山前務必做好行前準備，攜帶必要裝備並避免單獨登山，以確保自身安全。