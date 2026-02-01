路怒猴子？三重暗夜行車糾紛 自摔男持西瓜刀叫囂遭逮

即時中心／綜合報導

昨（1）晚11點多，新北市三重區發生一起行車糾紛衝突事件。一名男子因騎車變換車道未打方向燈，被後方騎士鳴笛示警後自摔，事後竟返家持西瓜刀、鐵棍返回現場叫囂，所幸警方即時趕抵，逮捕持刀男子送辦。

路怒症發作？據三重警分局資訊，這起交通糾紛恐嚇案，發生於昨晚11時17分許，地點在三重區三和路四段一帶。警方接獲報案後，立即啟動快打警力趕赴現場處置。

經查，32歲龔姓男子騎乘普通重型機車沿三和路四段往仁愛街方向行駛，行經事發地點時，疑似向右切換車道未打方向燈，遭後方同樣騎乘機車的20歲許姓男子鳴按喇叭示警。龔男疑因煞車不及而自摔，雙方隨即發生行車糾紛。

警方表示，龔男事後返家取出西瓜刀1把及鐵棍1支，再返回現場對許男叫囂。警方到場時發現其手持鐵棍，立即喝令其放下武器，當場查扣西瓜刀與鐵棍，將龔男帶返派出所調查。

全案訊後依違反社會秩序維護法第63條第1項第1款及恐嚇罪嫌，將龔男以準現行犯身分移送新北地檢署偵辦。





《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

