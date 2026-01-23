路才重鋪好......中山大學停車場遭燒胎校方怒報警

〔記者許麗娟／高雄報導〕有網友在Threads網路社群平台貼文，怒指中山大學停車場遭人開車在場內練習燒胎，導致剛鋪好的柏油和車格線等，被燒出明顯的輪胎痕跡，對此，中山大學已報案，並將追究相關責任。

網友貼出一段影片，內容為一輛野馬跑車在中山大學一座停車場內燒胎，片中可見車輛輪胎先是冒起白煙，車子往前行和迴轉時，可見停車場的柏油已被燒出明顯輪胎痕，讓網友不滿表示，「西子灣已經夠臭了，怎麼會有人在停車場燒胎，這個歡迎中山大學提告」。

其他網友看到影片留言表示，「我們學校路才重鋪完，就被這樣惡意燒胎破壞」、「還是建議去合法場地去練車啦！在停車場練甩尾，把人家地上剛畫好好的停車線磨成黑的沒有比較帥」、「這要賠償了，路面都損壞了」、「這個燒胎很不專業，難怪不敢去賽車場燒會被笑，這叫燒離合器唷」、「駕駛位被猴子入侵嗎」。

中山大學獲知後回應，已將調閱的監視器影片移交鼓山分局新濱派出所，後續將追究相關責任。

