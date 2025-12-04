路旁隨意攔等計程車危險餒！ 彰化警局籲請民眾多留意

任意攔搭計程車危險性高，彰化縣警局交通隊籲請民眾多留意、別違規，以確保安全。（圖：李河錫攝）

民眾路邊任意招手欄搭計程車，容易導致意外發生。彰化縣政府在各火車站、公車轉運站及允許臨停黃線區廣設「計程車招呼站」，籲請民眾避免在交叉路口或公車站10公尺內招呼計程車，並善用「APP定位」叫車，以確保安全！

交通部為維護民眾乘坐計程車安全，降低任意攔車事故的發生率，特別增修「道路交通管理處罰條例」，除修正、並提高未停讓行人罰責、通盤檢討違規記點制度外，其中針對含計程車在內的汽車駕駛人，如在交岔路口、公共汽車招呼站10公尺內「違規臨時停車或併排臨時停車」，除了處以罰鍰外，還納入違規記點數1點。

為了落實這項交通政策，彰化縣交通處會同彰化縣警局交通隊，除分別在各火車站、公車轉運站及允許臨停黃線區廣設「計程車招呼站」外，也透過各項活動進行強化宣導；縣警局交通隊副隊長葉柏志，特別籲請民眾，千萬不要在大馬路上任意搖手招攔計程車，也要避免在交叉路口或公車站10公尺內招呼計程車，並善用「APP定位」先行叫車，約定在安全路段上車、以確保安全！

葉柏志副隊長也強調，除了函請全縣計程車司機和車隊業者，透過改善及精進「叫車APP平臺」功能與技術，引導駕駛人及乘客雙方在安全、符合規定的地點等候，並透過「叫車APP平臺」加註警示文字，提醒民眾避免在違規地點叫車外，並持續輔導業者修改系統圖資，以預設功能排除不合規定地點定位叫車，讓民眾搭乘計程車或計程車駕駛人上下乘客時能更加安全；也呼籲全民眾避免在違規以及容易發生交通事故的情境攔停計程車，以共同維護道路交通安全，確保本身乘車的安全。（李河錫報導）