路旁驚見男子倒臥 臺西警方即時介入化解寒夜風險

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】雲林縣麥寮鄉日前有民眾發現一名男子倒臥在道路旁，因天氣寒冷且車輛來往頻繁，情況相當危險。臺西分局警方獲報後立即前往處理，確認男子身分並協助其安全返家。

臺西分局表示，事發時間接近傍晚，當時氣溫約16度，巡邏員警接獲通報後趕赴現場，發現男子疑似因飲酒過量導致精神不濟，倒臥在路旁休息。警方第一時間將人帶離危險路段，並安置在警車內休息保暖。

在員警耐心關懷與詢問下，男子逐漸放下戒心，主動提供身分證件。警方確認其為居住在麥寮地區的吳姓男子，考量天候與安全因素，隨即駕車護送返家，並交由家屬照顧。

家屬表示，男子平時偶爾會飲酒禦寒，當天可能因酒力不勝導致意外，所幸被民眾及時發現並由警方協助，避免發生更嚴重狀況，對警方的即時處置表達感謝。

臺西分局呼籲，民眾若發現有人倒臥路旁，應立即通報相關單位協助，家中若有高齡者或需特殊照護者，也可隨身攜帶身分聯絡資訊，以利第一時間聯繫家屬，確保安全。（照片／臺西分局提供）