「路易十四莊園」堅持永續耕作 讓台灣茶走向國際舞台

【警政時報 薛秀蓮 ／台東報導】在台灣東部山海交會之地, 池上不只有稻浪與清風, 還藏著一片沈睡百年的河床地。那裡曾是溪水奔騰、石礫遍布之地，幾乎沒有人相信它能種茶。但就在這堆亂石堆中，竟然有一間茶園誕生，他們靠著雙手與時間，用愚公移山的精神，一點一滴搬走石塊、整平土地，讓這片荒地化身為有機茶園，其生產出的茶不僅走向國際，並於歐洲國際風味評鑑中獲得三星肯定。它，正是「路易十四莊園」。

在台灣使用除草劑已成為習慣，長期以來，除草劑在農業環境中的使用情形，一直是備受討論的議題。其對生態環境、生物多樣性及人體健康可能帶來的影響，也長期受到關注。因此，路易十四莊園在創建初期即明確表達理念：「我們相信，真正的美好來自於最純粹的自然；在無污染的茶園裡，我們以有機耕作守護土地，讓每片茶葉保留陽光與雨露的真實滋味。」

路易十四莊園選擇以永續耕作為本，堅持人工除草，守護生態的平衡與豐饒。漸漸地，有雉雞在茶園翩翩起舞、山羌在夜色中靜靜巡遊；有蜜蜂、野生虎頭蜂維持整個茶園生態系統的穩定，更有許多茶園周邊亦曾觀察到紫斑蝶、穿山甲等生態蹤跡，莊園意外成為了生物多樣性的重要棲地。茶樹、野花、鳥類與昆蟲共生共榮。

路易十四莊園的永續實踐，有機耕作與對環境的尊重，是基於創園初衷的信念與對土地的承諾。然而，在當前全球 ESG 投資與企業永續報告日益重要的趨勢下，莊園長期的堅持與成果，正好與環境 (E)、社會 (S)、治理 (G) 的標準高度吻合。

在環境面向（E）維持土壤健康，守護生物多樣性。

在治理層面（G）莊園已取得有機農產品認證、SGS 農藥零檢出檢測結果顯示，以及 ISO 22000：2018 與 HACCP 食品安全管理系統認證，從產地管理到製程控管皆符合國際標準。

在社會面向（S）路易十四莊園不僅專注於生產，也持續推動茶文化的保存與體驗。透過茶園導覽、手工製茶與品茶活動，讓參與者理解台灣茶如何結合歷史、工藝與生活美學。

這讓他們在追求純粹美好的同時，也成為企業在責任採購與永續消費中的一個可靠選項。路易十四莊園以有機茶園為起點，串連環境保護、認證與文化價值，這份從產地出發的責任，讓每一片茶葉都承載清楚可追溯的生產脈絡，為企業在永續採購、禮贈品與責任消費上，提供了更具體的實踐選項。

