路易威登珠寶期間限定店開幕 王淨病後露面甜曝身邊人反應

（左起）王淨、賈靜雯、施柏宇受邀出席路易威登BELLAVAITA高級珠寶暨腕錶期間限定店開幕活動。（陳慧明攝）

路易威登（LOUIS VUITTON）高級珠寶暨腕錶期間限定店於台北BELLAVAITA寶麗廣塲舉行開幕活動，邀來賈靜雯、王淨與施柏宇站台共襄盛舉；王淨表示最愛寶石原來的模樣，施柏宇則因為近期股市賺錢很想帶走鑽石系列，至於賈靜雯，她笑說因為女兒多，今天佩戴在手上的珠寶全部都想帶回家。

前些日子感冒的王淨，出席活動時已經像沒事人似的，她一直提醒媒體可以靠近一點，「我睡很多，已經又是一尾活龍了」，她形容病時聲音變得低沉，嚇到身邊的人，至於「身邊的人」（男友曹佑寧）什麼反應，她甜笑說：「要我好好休息。」露出小蠻腰的她強調這次的飾品搭配，「我平時喜歡研究寶石、水晶這些，今天的小巧思就是讓長項鍊變成腰鍊」。

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王淨剛剛生病痊癒，看起來神彩奕奕恢復裝況良好。（陳慧明攝）

在股市中頗有收穫的施柏宇滿面笑容，不過他透露賺進幾位數不能多說；他認為「男生配戴的珠寶就是要簡單、乾淨、俐落，我剛剛逛完店裡後，最想帶回家的就是鑽石，而且要越大顆越好」，問他有想要送出的對像嗎？他說：「鑽石是拿回家可以收藏的。」

施柏宇透露近期準備要進劇組，剛好飾演的角色也是比較奢華打扮的路線。（陳慧明攝）

壓軸出場的賈靜雯面對媽媽身份最怕的暑假來臨顯得老神在在，一邊得意撥髮一邊表示自己是好媽媽，「我已經把她們適合的行程都安排好了，孩子們好好學習，我也好好工作」。出席珠寶活動她笑說可以佩戴美麗的東西很開心：「我是很公平的，只要有漂亮的、適合的東西，我有什麼她們（女兒）都會有。」

賈靜雯逛店後對於網球手鍊留下深刻的印象。（陳慧明攝）

路易威登高級珠寶暨腕錶期間限定店以典藏博物館為靈感概念，圓弧流線型的外觀、以及莫蘭迪色的設計空間中交織黃金色、玫瑰金色、白金色Monogram的花影，品牌台灣官方LINE帳號亦推出「虛擬試戴」功能，在預約鑑賞前即可試戴一系列標誌性的高級珠寶，從中找到適配自己的單品。

路易威登BELLAVAITA高級珠寶暨腕錶期間限定店。（LOUIS VUITTON提供）

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