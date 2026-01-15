路易威登Monogram 130週年 王淨以漂亮為挑包最高指導原則
LOUIS VUITTON（路易威登）舉辦Monogram 130週年歡慶上市活動，邀來多位藝人共襄盛舉，其中身為當日Key Star的王淨笑說挑包祕訣是「漂亮就好」，邵雨薇則是開心拿到17歲那年擁有的第一個Monogram Noé作為兩相呼應。
王淨形容自己身上的2026早春look是「充滿俐落感的貴族風設計」，她讚美手上的烏木色Speedy Trunk 20「很有流行的古著感」，問她近期計劃？她忽然大夢初醒般說：「啊太久沒出來了我很緊張，都忘記要請大家支持《功夫》，我有犧牲美相的演出喔！」
邵雨薇對於自己的服裝多所著墨，「金屬感混紡紗線的衣服非常美，很像中世紀的盔甲，擺盪在柔軟陽剛之間，格紋裙是不規則的設計，走動時會若隱若現，所以今天我要小心一點。」她透露平常穿的服裝比較素，所以在包款挑選上會選擇比較有趣的配件。
范少勳以一身刺繡牛仔系列現身，他笑說：「身上的動物印花刺繡感覺很像旅行中快樂的回憶耶！我是喜歡刺繡的人，我的第一個LV就是刺繡皮夾，是一個玩偶系列的吧？當時我拿到兩個，還送給李玉璽當作朋友之間的紀念。」
時尚老將隋棠對於Monogram主題表示，「我的第一個Monogram包大約是20歲出頭時買的吧？當時我在凱渥，特別問了洪偉明老師我可以買什麼包？他建議我Speedy」。她以多年經驗分享，「有人會覺得Monogram太花，我則是覺得其實是充滿存在感，我會穿著簡單一點的服裝時來搭配」。
穿著2026早春系列黑色斗篷的林奕嵐，透露自己「喜歡可以塞很多的Neverfull包款」，問她有沒有看上店內喜歡的作品？她說：「比起作品的話，我更喜歡這個大門口的陳設，呼應了品牌130年的主題。」
