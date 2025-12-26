路易斯安那州佛心老闆賣掉公司 豪氣發75億獎金給員工

（中央社路易斯安那州巴頓魯治25日綜合外電報導）美國路易斯安那州一位工廠負責人堪稱現實生活中的耶誕老人。他賣掉公司後，對540位全職員工慷慨送出總額2億4000萬美元（約新台幣75億4500萬元）獎金。

「紐約郵報」（New York Post）報導，這位菩薩心腸的老闆以17億美元售出公司，並且豪氣地讓員工們分一杯羹。

電力、電氣和通訊設備外殼供應商Fibrebond今年稍早被跨國綜合性電源管理公司伊頓公司（Eaton）收購。Fibrebond前執行長華克（Graham Walker）當時堅持伊頓公司必須提撥15%收益給員工，儘管他們都不是公司股東。

現年46歲的華克告訴「華爾街日報」（The Wall Street Journal），如果對方不同意，他寧可放棄交易。

伊頓公司今年稍早完成收購Fibrebond，觸發對540名全職員工發放款項，每人平均獲得約44萬3000美元（約新台幣1393萬元），將於5年期間發放。

華克認為，如果沒有這項條件，許多數十年來經歷公司榮枯，甚至幾乎倒閉的老員工，恐在憤慨之下分道揚鑣。

他告訴華爾街日報，這項要求沒有協商空間。

員工們6月時開始收到詳列個人獎金額度的密封信封，有些人情緒激動，有的人一度以為遭到惡作劇，也有人當場驚訝到說不出話。

現年51歲的凱伊（Lesia Key）於1995年進入公司時，時薪僅5.35美元。她打開信封時感動得落淚。

凱伊後來晉升，負責Fibrebond占地254英畝廠區設施，管理18人的團隊。

利用獎金還清房貸，還在附近小鎮開設服飾精品店的她說：「過去一直在當月光族。現在我終能活出精彩人生。」（編譯：何宏儒）1141226