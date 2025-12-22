路易斯安那州長蘭德瑞出任美駐格陵蘭特使

記者廖子杰／綜合報導

美國總統川普21日宣布，將任命路易斯安那州的共和黨籍州長蘭德瑞（Jeff Landry）為美國駐格陵蘭特使。

美國《國會山莊報》（The Hill）報導，川普21日透過「真實社群」發文表示，蘭德瑞深知格陵蘭對美國國安的重要性，相信他「將竭力維護我國利益，保障我們盟友乃至全世界的安全、穩定和生存」。

作為丹麥轄下自治領土的格陵蘭，近年來出於對國家安全和當地豐富礦產資源等考量，川普曾數次公開提倡其應成為美國土的一部分；而身為堅定川普支持者的蘭德瑞，也曾對這項想法表示讚賞。目前尚不清楚2024年1月就任路州州長的蘭德瑞，是否需要因此辭去州長職務。

值得注意的是，儘管美國與格陵蘭在本月稍早承諾「相互尊重」，但格陵蘭外交部長莫茨費爾特也指出，美方對格陵蘭的言論已為當地民眾帶來不確定性，鑑於雙方基於共同利益合作長達80年，如今「需要重建互信並進行公開對話，以便能繼續保持良好合作關係」。

川普宣布路易斯安那州州長蘭德瑞將出任美國駐格陵蘭特使。（達志影像／美聯社資料照片）