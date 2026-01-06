路易莎今起漲價！約90種品項最高漲15元 推咖啡寄杯、早鳥優惠因應

【記者莊偉祺／台北報導】路易莎咖啡今起漲價，高達約90種品項包含美式、拿鐵等，最高漲15元！另有三明治微調4元等。同時推出咖啡寄杯、9種飲品早鳥優惠來因應，早餐組合也全面更新。

路易莎咖啡宣布，因應原料、工資及水電等營運成本大幅上升，今（6日）高達約90種品項漲價、最高漲15元。

這次調漲新菜單後，包含莊園級美式咖啡中杯從65元漲至70元、莊園拿鐵從85元漲至90元、美式黑咖啡從55元調至60元等。路易莎指出，這次也有不調漲的品項如甜磚壓系列，三明治微調1至4元，整體而言平均漲幅5%。

同時，今（6日）起至1月9日推出寄杯優惠活動，凡寄5杯即可享85折優惠（寄杯須同品項、同規格，超越精品與手沖系列不適用）；以及9種飲品早鳥優惠，每日11：00前，指定品項可享現折5元回饋，包含咖啡拿鐵、卡布奇諾、莊園美式、莊園拿鐵、路易莎特調咖啡、美式黑咖啡，以及錫蘭紅茶、薰香綠茶與黑糖雪點奶茶。

早餐選擇全面更新內容，推出6款適用品項包含法式花生巧克力吐司等。路易莎提供

另早餐選擇也全面更新內容，75元起組合皆附中杯錫蘭紅茶或薰香綠茶，還可加1元升級中杯美式，這次推出6款適用品項包含法式花生巧克力吐司、鮪魚歐姆蛋堡等。

推出9種飲品早鳥優惠，每日11：00前，指定品項可享現折5元回饋。路易莎提供

