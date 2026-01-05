路易莎今起漲價「90個品項變貴」 寄杯、早鳥優惠同步登場

路易莎今起漲價。（圖／翻攝臉書／路易莎）

連鎖咖啡品牌路易莎昨（5）日宣布，受到原物料、工資與水電等多重營運成本上升影響，自今日起調整產品售價，預計共約90項品項價格上調，漲幅介於5至15元之間，平均漲幅約為5%。同時，品牌亦同步推出限時寄杯及早鳥優惠活動，試圖在價格調整之際維繫消費者黏著度。

根據路易莎官網公布的新菜單價格，中杯莊園級美式咖啡由原本65元調整為70元，莊園拿鐵從85元上調至90元，燕麥拿鐵則一口氣調漲10元至90元，美式黑咖啡亦自55元上調至60元。茶飲部分，英式紅茶調漲幅度最大，從40元變為50元，單次調幅達25%；錫蘭紅茶則從40元微漲至45元。

雖然多數產品價格有所調整，部分品項則維持原價，如甜磚壓系列商品未列入此次漲價範圍，三明治則視品項調整1至4元。此外，包含拿鐵冰沙與添加冰淇淋的漂浮類飲品，由於外購食材成本顯著提升，漲幅達15元。

面對漲價調整，路易莎同時宣布，自1月6日至9日推出一系列限時促銷措施，包括「寄杯5杯享85折」優惠，並針對熱銷9款飲品提供每杯折價5元的早鳥優惠。另方面，超值早餐組合升級方案也從原本65元起調整至75元起。

