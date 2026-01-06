路易莎咖啡漲價5元！寄杯優惠這天起跑「5杯85折」、最熱銷9飲品早鳥優惠…早餐+1元升級中杯美式

路易莎咖啡自1月6日到1月9日推出寄杯優惠活動，寄5杯即可享85折優惠。同時因應原料、工資及水電等營運成本大幅上升，大部分飲品與餐食微幅調漲5元，同步規劃一系列限時優惠活動。

路易莎推出排行榜最熱銷的9種飲品早鳥優惠，每日11點前，指定品項可享現折5元回饋。優惠品項涵蓋經典咖啡與人氣茶飲，包括咖啡拿鐵、卡布奇諾、莊園美式、莊園拿鐵、路易莎特調咖啡、美式黑咖啡，以及錫蘭紅茶、薰香綠茶與黑糖雪點奶茶。

超值早餐派對升級 75 元起 打造超高CP值早晨組合

路易莎持續優化早餐餐食選擇，全面更新超值早餐派對內容，75元起即可享有多款豐富組合，並附中杯錫蘭紅茶或中杯薰香綠茶，另可加1元升級中杯美式，提供晨間用餐選擇。

本次早餐派對共推出6款人氣品項，包括法式花生巧克力吐司與鮪魚歐姆蛋堡，滿足喜愛輕食與蛋白質補給的族群；火腿蛋鬆餅堡與麥香火腿玉米蛋磚壓，提供口感紮實、層次豐富的選擇；法式培根蔬菜三明治與麥香青醬燻雞磚壓則兼顧蔬菜比例與風味平衡，讓消費者依照個人口味自由搭配。

