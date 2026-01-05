路易莎咖啡1/6起調漲最高15元 涵蓋90個品項

記者高珞曦／綜合報導

物價持續升高，各行業「漲」聲不斷，連鎖咖啡廳路易莎咖啡也宣布，因應原料、工資和水電等營運成本增加，自1月6日起，約90項飲料、餐食調漲最高15元，另同步推出限時優惠活動。

路易莎咖啡1月6日起針對大部分飲品、餐食調漲價格5元到15元不等。（圖／翻攝自Facebook@ 路易莎咖啡Louisa Coffee(品牌總部) ）

路易莎咖啡5日表示，由於營運成本大幅上升，6日起調漲約90個品項價格，漲幅5元至15元不等，其中大部分漲幅為5元。像是三明治漲幅1元到4元，部分拿鐵冰沙、有加冰淇淋的漂浮系列飲品受外購成本增加影響，調漲15元。另據業者新版菜單，目前最便宜的英式紅茶將從原本的40元漲至50元，漲幅10元達25％。

新優惠方面，1月6日至9日推出寄杯優惠活動，凡寄杯5杯（需為同品項、同規格）即享85折，優惠不適用於超越精品與手沖系列。

同時針對熱銷9種飲品，在上午11時前推出早鳥優惠5元折扣，品項包含經典咖啡、人氣茶飲等，如咖啡拿鐵、卡布奇諾、莊園美式、莊園拿鐵、路易莎特調咖啡、美式黑咖啡，還有錫蘭紅茶、薰香綠茶與黑糖雪點奶茶。

