路易莎推出新品牌！「白霧時光」旗艦店落腳板橋 目標明年開8間

路易莎集團在迎接20周年之際，正式推出生活風格餐飲品牌「白霧時光」，提供咖啡、創意料理、烘焙麵包等餐點。首店位於新北板橋新板傑仕堡，即日起至1月底，於開幕期間消費，即享有88折優惠。集團董事長黃銘賢昨（29）日表示，希望明年能開到8間門市。

路易莎集團在迎接20周年之際，正式推出生活風格餐飲品牌「白霧時光」。（圖／路易莎咖啡提供）

「白霧時光」旗艦概念店於昨（29）日亮相，插旗新北板橋新板傑仕堡，鄰近捷運板橋、新埔、板新站。室內超過200多坪，挑高7公尺，且設有多功能的開放空間。現場除了有手沖咖啡外，還有特調微醺飲品、創意料理、烘焙麵包與現烤披薩等多元餐點選項。

白霧時光在餐飲設計上，延續路易莎集團「精品平價」的精神，融合台式、義式、地中海元素，從百元的輕食、兩百多元的早午餐到三、四百元的排餐，推出多達百道餐點，發展出更具彈性與層次的餐食結構，滿足不同時段、不同生活節奏的用餐需求。

白霧時光在餐飲設計上，融合台式、義式、地中海元素，推出多達百道餐點。（圖／路易莎咖啡提供）

路易莎集團董事長黃銘賢說明，白霧時光與路易沙咖啡的品牌定位不同，路易莎是「高服務機能型」品牌，主要滿足學生、通勤族在快節奏生活中的飲食需求；白霧時光則是生活風格餐飲品牌，以咖啡為核心，著重完整的用餐體驗、氛圍，以及放慢的生活感。黃銘賢強調，希望明年能開出約8間白霧時光門市，並將依照設店地點的不同空間條件彈性布局。

