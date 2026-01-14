路易莎聊天被K書男嗆「請加油」 妹子反酸：我們雄女的

一名網友近日在路易莎喝咖啡時，撞見一名正在讀書的男生，請旁邊兩位正在聊天的女性小聲一點，遭拒絕後男生有點不滿，請兩人繼續聊天的同時，還補了一句「我繼續念書，你們加油唷」，結果遭對方亮出「雄女」的身分反擊，在網路上引起討論，也讓超過500萬人笑翻。

一名網友近日在Threads表示，在路易莎喝咖啡的時候，隔壁桌有2位用正常音量聊天的女生，不算特別吵鬧，結果另一名正在讀書的男生說現場很多人在讀書，請她們小聲一點，遭兩人以「路易莎本來就不是讀書的地方」為由拒絕。

廣告 廣告

原PO指出，接著那名男生露出不滿的表情，酸「我沒差啊，我繼續唸書妳們加油唷」，結果女生們也不是省油的燈，當下回擊「我們雄女的，還是你先加油吧」，讓在一旁聽完的原PO笑翻，在網路上分享過程。

文章上線後吸引568萬名網友關注，逾27萬人點愛心喊「在路易莎跟星巴克念書的，都是念不了書的人」、「讀書沒問題，但要別人安靜就是大問題」、「要讀書的人為什麼不去圖書館啊」、「現在真的一堆讀書的去咖啡廳，還有上家教課的，為什麼不回家去啊」。

也有人說「我以前是在麥當勞讀書的，但是我就是需要那個吵雜的環境音欸，太安靜我反而沒辦法唸書」、「真的無法理解在咖啡廳讀書是什麼概念」、「之前磨咖啡豆也被讀書的客人嫌吵，我超級傻眼」。

更多中時新聞網報導

吃粥養生或升糖 中醫：取決脾胃氣機

衛長憂未來帳戶排擠弱勢 陳昭姿：不夠窮的被忽略

李多慧享受陳漢典餵食 竟是Lulu授意