路易莎聊天！男學生開嗆「可以小聲點嗎」 反遭妹子1句羞辱笑翻眾人

一名男子在路易莎目睹，一名男學生出聲要求隔壁桌女生聊天小聲一點，沒想到卻遭對方以「雄女」身分回擊，現場氣氛一度尷尬。（圖／資料照）

不少學生不喜歡待在家中讀書，會選擇相約到咖啡廳K書。然而，咖啡廳究竟是學習空間，還是聊天休憩場所，也時常引發爭議。近日就有一名男子在路易莎目睹，一名男學生出聲要求隔壁桌女生聊天小聲一點，沒想到卻遭對方以「雄女」身分回擊，現場氣氛一度尷尬，貼文曝光後，引發網友熱議。

路易莎聊天遭嗆小聲 她1句羞辱笑翻眾人



一名男網友在社群平台《Threads》發文表示，當天他在路易莎看到兩名女生以正常音量聊天，卻被隔壁桌男生提醒：「哈囉同學，你們可以小聲一點嗎？很多人在念書。」對此，其中一名女生當場回應：「路易莎又不是只能念書的地方。」

隨後，該名男生略顯惱羞，反嗆一句：「我沒差啊，我繼續念書，妳們加油喔！」沒想到女生冷冷補刀：「我們是雄女的，還是你先加油吧。」一句話讓現場氣氛瞬間凝結。

貼文曝光後，不少網友認為，在咖啡廳念書本身沒問題，但要求他人安靜才是爭議所在，「在咖啡廳念書可以，但不能期待全場配合你」、「咖啡廳是聊天喝咖啡的地方，不是自修室或圖書館」。也有網友直言，「會跑去路易莎、星巴克念書的，很多其實是念不了書的人」。

不過，也有網友指出，學生若長時間佔位，仍應展現基本消費與禮儀，「念書OK，但該消費就消費，坐很久可以再點一杯」、「離開就離開，不要消失一兩個小時佔著位子」、「桌面保持整潔，不要留下橡皮擦屑」。

此外，也有人分享相似經驗，曾在星巴克與同業談公事時遭學生抗議聊天太吵，當下他指著桌上點了好幾輪餐點詢問店員：「如果你是老闆，會想要我們這種客人，還是只點一杯咖啡坐一整天的客人？」店員隨即向學生說明，所有顧客皆有在店內正常交談的權利。

事實上，國內大型連鎖咖啡廳如路易莎、星巴克等，定位皆為提供社交與休憩的「第三空間」，而非專業自修室或圖書館。儘管多數業者採取寬容態度，提供插座與Wi-Fi方便使用，但在法律與店規層面，並無要求顧客必須保持絕對安靜。

