路易莎聯名桂格推冬季飲品 人蔘加蜜香檸檬限定販售

【緯來新聞網】連鎖咖啡品牌路易莎攜手保健飲品品牌桂格養氣人蔘，推出限定飲品「人蔘蜜香檸檬」，本次聯名飲品自即日起販售至 2 月 28 日，並以溫潤順口的風味為設計核心，適合各種體質的人飲用，讓消費者在寒冬時節，也能輕鬆補充元氣、提振精神，成為冬季日常飲用的最佳養身飲品之一。

路易莎攜手桂格養氣人蔘推出冬季限定聯名超值飲品「人蔘蜜香檸檬」。（圖／路易莎提供）

「人蔘蜜香檸檬」以蜂蜜與檸檬細緻調和，巧妙平衡人蔘的溫潤底蘊，呈現酸甜清爽、口感柔和不厚重的層次表現，絕妙和諧的風味，更讓人一入口便欲罷不能，喝了還想再喝，每杯售價只要 65 元，以超值售價回饋給消費者，每杯均完整加入一整瓶市售第一的桂格養氣人蔘。



桂格養氣人蔘採用「雙蔘平衡配方」，人蔘補氣、西洋蔘穩氣，添加蓮子、百合調合，並為目前市面上唯一榮獲「國家護肝認證」的人蔘飲品，兼顧滋補與日常飲用的安全性與安心感。透過嚴選配方，適合在寒冷季節作為日常暖身飲用。不僅暖身順口，也讓人於忙碌日常中長效穩固精氣神，成為冬季不可錯過的暖心首選。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

宥勝被爆當講師復出賺錢 三立急解釋「遭誤植」這麼說

小S公公許慶祥驟逝 王偉忠曝狀況：會去看她