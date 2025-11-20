路易莎蕎麥茶迎冬！買1送1加碼延長 星巴克百杯咖啡券現賺4千

路易莎咖啡推出全新蕎麥茶系列，即日起暖心登場。（路易莎咖啡提供／朱世凱台北傳真）

冬季到來，連鎖咖啡品牌相繼更新菜單，搶攻暖心飲品市場。路易莎咖啡推出全新「蕎麥茶系列」飲品，同時宣布與乾杯集團的聯名商品及優惠將展延至年底；星巴克特別推限定飲品「黑櫻桃風味瑪奇朵」和「黑櫻桃風味抹茶豆奶那堤」，同時響應普發萬元政策祭出限定好康，有機會將1萬元放大1.4倍。

路易莎即日起於全台門市推全新「蕎麥茶系列」，共有2款飲品，其中「蕎麥茶」以純粹濃郁的蕎麥香為特色，入口清爽、尾韻回甘，而「蕎麥鮮奶茶」則將綿密鮮奶與蕎麥茶香完美融合，帶來更順滑、柔和的口感；此外，路易莎咖啡與乾杯燒肉居酒屋日前推出的跨界聯名商品因廣受好評，販售與優惠將展延至年底。

路易莎表示，聯名商品包括以乾杯嚴選牛肉與獨家醬汁製成的「職人匠製 燒牛日式飯糰」、「乾杯秘醬 濃香燒牛飯」，以及路易莎隱藏版「厚醬燒牛磚壓」，均因高質感燒牛風味成功累積聲量，現在購買聯名商品同樣可獲貼紙，集滿3張可至全台乾杯門店享日本和牛炎肉或西班牙伊比利豬買1送1，路易莎表示，未來將持續推出更多創新合作，帶來更豐富的美味選擇。

星巴克推出限定飲品「黑櫻桃風味瑪奇朵」和「黑櫻桃風味抹茶豆奶那堤」。（星巴克提供／朱世凱台北傳真）

統一集團年度盛事「愛．Sharing」開跑，星巴克特別推限定飲品，像是以香濃黑櫻桃醬為基底的「黑櫻桃風味瑪奇朵」，用微酸果香與細緻甜感揭開序幕，融合經典濃縮與絲滑牛奶，層層堆疊出富有深度的醇厚口感，最上層覆蓋以綿密黑櫻桃鮮奶油，柔滑香氣與果韻交織，；「黑櫻桃風味抹茶豆奶那堤」以香醇抹茶融合絲滑豆奶，帶出柔和茶香與醇厚口感，底層綴以香濃黑櫻桃醬，微酸果香與細膩甜感悄然綻放。

星巴克同步推「緣定威尼斯」系列商品，包括馬克杯、威尼斯面具小熊吊飾等；另響應普發萬元政策，星巴克星送禮推出限量專屬贈禮「歡樂同慶 百杯幸福」，即日起於星巴克App即時送禮平台「星送禮」開始搶購，單組販售金額1萬元，每組內含100張星巴克電子飲料券，每張飲料券可換到140元（含）以下之任一飲料乙杯，一萬元放大1.4倍驚喜回饋，活動期間限量銷售1000組。

