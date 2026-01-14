路易莎賣便當策略奏效 2025年營收成長24％ 咖碼也有9％成長

路易莎2025年營收達29億創歷史新高，顯然賣便當的策略奏效。（圖片來源／google街景）

國內兩大連鎖平價咖啡品牌公司路易莎咖啡（2758）和咖碼（2759）公告去年12月營收，路易莎單月營收2.6億元，累計2025年全年營收29億元，創下歷史新高，也是6年來新高。

路易莎2025年營收創歷史新高

路易莎咖啡去年重大經營策略調整，開始賣便當，去年3月底，官方對外表示，單店每日午間銷售量可達100個以上，每月營收可額外增加20萬元，5月宣布全面銷售，一年下來，看來市場反應還不錯，帶動全年營收成長。

去年上半年路易莎每股盈餘1.04元，下半年營收比上半年還小幅成長，因此2025年全年每股盈餘約2.1元左右，公司董事會也在去年12月底決議配發2025年上半年的盈餘1元，.除權（息）交易日訂在1月15日。預計今年2月12日發放。

咖碼咖啡年營收成長近1成

咖碼咖啡在2024年底漲價，此舉墊高整個2025年的營收，去年2月起一路到年底幾乎都比2024年同月高， 12月營收5316萬元，累計2025年全年營收5.46億元，上半年每股盈餘0.21元，估計全年約0.45元。

去年咖啡豆價格全面漲價，遇上關稅影響，美國本28土至少漲20％，國際咖啡豆價格因極端氣候影響飆漲70％，咖啡市場漲聲四起，統一企業旗下「左岸咖啡館」去年10月悄悄調漲新台幣5元。

國際咖啡豆行情走勢趨緩

根據市場資訊與外媒報導，星巴克在 2025 年已針對部分飲品進行售價微調以反映原物料成本。統一超商2025 年 10 月起，針對超商與超市販售的包裝咖啡產品，每瓶調漲約 5 元。伯朗咖啡 2025 年內已隨國際豆價走勢完成售價調升。

幸虧市場對今年的咖啡豆行情預期不再樂觀，Robusta豆在倫敦期貨市場2026年交割的合約價格已經小跌，越南Robusta豆產地預計今年豐收。阿拉比卡豆則仰賴巴西的氣候，如果雨量充沛，將會豐收而導致價格下修，目前看來，咖啡業者的成本不會像去年一樣大幅飆升。

