路易莎「白霧時光」首創彈性場域 鎖定飯店、商場布局

台灣咖啡連鎖龍頭路易莎在即將邁入品牌20週年之際，宣布推出全新生活風格餐飲品牌「白霧時光」，首間旗艦概念店落腳於新北板橋的新板傑仕堡，近期正式亮相。這不僅是路易莎旗下的第八個品牌，更象徵著該集團試圖打破過往「功能性服務」的既定印象，轉向經營「全日生活風格」的場域，董事長黃銘賢透露，未來還要將該品牌的營運模式模組化，鎖定飯店、商場布局。

顛覆「快取」邏輯 挑戰客單價翻倍

長期以來，路易莎以高密度的店點與便利的功能性服務深耕市場，但在「白霧時光」中，品牌定位產生了質變。位於新板傑仕堡的旗艦店佔地200多坪，擁有挑高超過七米的多功能開放空間，設計上刻意強調與自然綠意的交融，透過落地窗營造出度假休閒的氛圍，與傳統強調轉手率的連鎖咖啡店大相徑庭。

「白霧時光」最核心的創新在於其「場域經營」的思維。店內將吧台區分為兩面，一面提供頂級咖啡，另一面則設有高腳椅，讓顧客能近距離欣賞職人調飲；此外，現做糕點區則讓消費者親睹麵粉烘焙成麵包與披薩的過程。

為了極大化每個座位的效益，店內首創「時光自由區」概念，在餐點區享用完兩小時的正式餐飲後，顧客可移至近百坪、設有高低階梯座位的自由區繼續停留，這種空間布局不僅解決了咖啡館長期以來「座位停留時間與產值不成正比」的痛點，更透過多元品項，成功將消費時段從白天延伸至深夜。據官方統計，此營運模式已使平均客單價從路易莎體系的100多元跳增至400多元。

20年一夢 從五味雜陳的小店到白霧晨曦

「白霧時光」的誕生，對路易莎董事長暨創辦人黃銘賢而言，具有深厚的個人情感色彩，這個品牌的創意源自他開第一家店時的夢想：「當時就一直想要做出有現烤麵包的豐盛早午餐，配上精品咖啡的幸福感，尤其是在阿爾卑斯山下白霧晨曦中享用更是美好。」

然而，創始之初資源匱乏，僅能專注於咖啡販售，經過20年的擴張，路易莎集團如今已具備成熟的多品牌運作經驗。黃銘賢認為，唯有在多品牌餐飲發展成熟後，才能匯集精華實現「全生活風格」。

在餐飲內容上，「白霧時光」承襲了集團的精品平價精神，提供近百道結合地中海、義式與台式元素的料理；飲品部分主打「美式三重奏」，讓顧客能一次品飲淺、中、深三種焙度的豆子，並提供職人展演的現烤披薩與對腸胃友善的魯邦種麵包。

整合品牌精華 鎖定飯店、商場植入

路易莎集團目前已發展出多元的品牌陣容，包括「青焰炭火熟成牛排」、「初泰Pikul」、「Selfroom」、「玖仰茶食文化」、「丹生炊事」、「SUN BERNO光焙若蔬食」以及「Louisa Bakery」，而「白霧時光」作為第八個品牌，扮演著整合者的角色，將集團旗下的烘焙、泰式、蔬食與健身社交等元素進行串聯。

黃銘賢指出，未來要將「白霧時光」的營運模式模組化，之後可以鎖定飯店、商場植入，並根據不同的場域環境進行彈性調整。例如，在大型旗艦店中可以置入完整的職人展演與高低階座位區；而在未來計畫進駐的知名連鎖飯店或商場中，則可縮減或調整餐飲配比。

他透露，目前已有多家飯店與商場表達進駐興趣，顯示市場對全日餐飲結合社交場景模式的看好。隨著路易莎即將邁入20週年，從早期單純的咖啡外帶店，到如今進駐精華區、經營挑高七米的時尚風格餐飲品牌，「白霧時光」的亮相無疑宣告了路易莎集團正式跨入全方位的餐飲生活產業。