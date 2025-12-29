路易莎「200坪新品牌」等了20年終於開幕 咖啡、排餐菜單一次看

生活中心／賴俊佑報導

路易莎董事長夢想開一間可內用早午餐的咖啡館，等待20年終於成真。(圖／路易莎提供）

路易莎集團邁入20週年，推出全新生活風格餐飲品牌「白霧時光」，首間旗艦概念店12月29日正式開幕，200多坪空間提供手沖咖啡、創意料理，職人展演烘焙麵包、現烤披薩、特調微醺飲品等，路易莎董事長暨創辦人黃銘賢坦言，這個新品牌計畫放心中20年，如今終於實踐了；另外，乾杯集團全新品牌「牛舌佑介 炭火燒牛舌定食專賣店」進駐統一時代百貨B2，最低390元就能品嘗。

白霧時光提供咖啡、早午餐、排餐和麵包。(圖／路易莎提供）

路易莎董事長放在心裡20年的夢想終於實踐！

路易莎董事長暨創辦人黃銘賢受訪表示，20年前學咖啡的時候最想開可內用早午餐的咖啡館，「我想要我的早午餐麵包是在我店裡烘烤出來的，搭配我自己烘豆的咖啡才是最完美」，不過創業初期父親只能借他20萬，因此只能先開路易莎咖啡，後來陸續忙餐廳、麵包店、健康餐盒等品牌，中間又經歷疫情，計畫只能一直延後，直到今年下半年有合適的店面釋出，黃銘賢整合旗下品牌資源，在1個月內開設這間「白霧時光」，才終於將20年前的夢想實踐。

為何店名取名白霧時光？黃銘賢說他以前在花蓮當兵時，每天睜開眼睛會看到中央山脈和七星潭白霧繚繞的美景，「如果當下有一杯好的咖啡和早午餐，我覺得是很浪漫的時光」；白霧時光和路易莎的差異，黃銘賢說路易莎近年轉型服務性質，提供學生、數位游牧空間，進駐捷運站、車站快速提供上班族咖啡，而白霧時光是以咖啡為核心的生活風格餐飲品牌，希望大家來這裡悠閒聊天。

黃銘賢透露，明年白霧時光全台再展店8間，從40坪到200坪都可以做，可以是咖啡結合麵包坊、咖啡結合商務空間等店型，已確定將進駐大型賣場、大飯店等等；另外，路易莎咖啡明年將在美國、柬埔寨開設首家分店，台灣部分將再開6間火鍋品牌和3間健身房。

白霧時光2026年再開8家，從40坪到200坪的店型都有，進駐飯店和商場。(圖／記者賴俊佑攝影）

白霧時光現場烘焙的是對腸胃友善的魯邦種麵包。(圖／記者賴俊佑攝影）

路易莎集團集團旗下有青焰炭火熟成牛排(6間)、初泰Pikul(3間)、Selfroom Workoutplace(1間)、玖仰茶食文化(9間)、丹生炊事(1間)、SUN BERNO光焙若蔬食(3間)及Louisa Bakery(2間)，白霧時光為旗下第8個品牌，首間旗艦店位於新板傑仕堡，飲品客單價從100多元跳增到400多元，餐點客單價從百元早餐到3、400元排餐，提供近百道結合地中海風味、義式料理與台式料理。

白霧時光咖啡飲品主打「美式三重奏」，一次可品飲淺、中、深焙三種焙度，感受不同產區層次與風格；「水果西西里咖啡」選用獨特淺焙咖啡豆，融合新鮮水果的清爽酸香，「白霧水果茶」則以當季鮮果搭配嚴選茶品，口感純淨自然。餐食部分，清晨推薦慢燻厚火腿堡，早午餐以「原野」與「藍海」展現豐富而均衡的搭配，正餐則有人氣海鮮燉飯、牛五花義大利麵與經典豬肋排等。

牛舌佑介牛舌套餐390元開吃超親民！(圖／乾杯集團提供）

牛舌佑介牛舌套餐390元開吃超親民！

台灣牛舌專賣店一間一間開，包括掀起排隊熱潮的「東山牛舌」，以及評價兩極的「牛舌的檸檬」；乾杯藉由集團全牛利用的供應優勢，以390元起的親民定位，打破牛舌餐飲動輒800起跳的價格帶，成為日常可享的美味；「牛舌佑介」堅守傳統仙台式炭烤手法，嚴選牛舌47%中後段精華部位，透過鹽漬熟成與時間淬鍊，成就柔軟而富有彈性的口感。職人手切與精細的刀花，再以炭火直燒瞬間封存肉汁，使每一片牛舌都散發深邃炭香、粉嫩多汁的迷人風味。

主打的「牛舌定食系列」依牛舌部位與質地細分為三段，入門款「牛舌赤身」價格最為親民，清爽低脂、爽脆彈牙。招牌必點「上選牛舌」，完美展現爽脆彈性與柔嫩口感的黃金平衡，而一頭牛僅取得兩片的牛舌根部「特選牛舌」，為追求柔嫩軟腴口感的饕客首選。

牛舌佑介採用定食套餐形式，除了主角牛舌，結合了燒肉店人氣經典菜色，推出四大定食系列：高人氣牛舌、和牛牛五花、A5和牛紐約客，以及西班牙Bellota伊比利豬，並組合成14款定食選擇，價格介於380元至810元，另收1成服務費。

