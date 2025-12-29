路易莎（2758）明年下半年重啟上櫃之路

路易莎董事長黃銘賢表示，明年下半年將重啟股票上櫃之路。

▲路易莎董事長黃銘賢表示，明年下半年將重啟股票上櫃之路。

在品牌即將邁入20週年之際，本土連鎖咖啡龍頭路易莎（2758）董事長黃銘賢表示，預計明年下半年將重新遞件，申請股票上櫃，另外，為展現持續創新的企圖心，正式推出全新生活風格餐飲品牌「白霧時光」，以創新營運模式為動能加溫。

黃銘賢指出，路易莎今年營收可望突破30億元，隨著各品牌全力展店，明年整體營收目標成長45%至50%，上看45億元，並不排除在條件成熟下啟動併購計畫，補齊集團版圖。

「白霧時光」的成立，成為路易莎集團旗下第八個品牌，之前有青焰炭火熟成牛排(6間)、初泰Pikul(3間)、Selfroom Workoutplace(1間)、玖仰茶食文化(9間)、丹生炊事(1間)、SUN BERNO光焙若蔬食(3間)及Louisa Bakery(2間)，不斷翻轉外界對咖啡品牌的想像，從一杯咖啡出發，延伸至全方位生活，持續為台灣咖啡文化開啟更多的可能。

「白霧時光」顛覆過往咖啡館的既定印象，也不同於路易莎咖啡的功能服務取向，而是透過場域經營一種生活風格。可因應不同場域延伸的創新概念，營造一種更自由、更有層次的多元體驗，吧台區分為兩面，除了嚴選各種頂級咖啡外，另一面則有高腳椅欣賞職人為你調製的飲品；現做糕點區，能夠細細品味師傅如何從麵粉烘焙出美味麵包、披薩；白霧餐桌區提供早午餐及晚餐用餐體驗，兩小時用餐時限後，可移至近百坪的時光自由區繼續享用，該區設置高低階梯座位，重新詮釋咖啡館的使用方程式，讓顧客都能在同一空間中找到最適合自己的角落，彼此互不干擾，卻能共享生活節奏，自在停留的場景。

「白霧時光」創意源自路易莎董事長暨創辦人黃銘賢近20年來的夢想：「當我開第一家咖啡店時，就一直想要做出有現烤麵包的豐盛早午餐，配上精品咖啡的幸福感，尤其是在阿爾卑斯山下白霧晨曦中享用更是美好…但是，當初沒錢只能窩在破爛小店賣咖啡，如今這個對咖啡經營的長期理想，透過近年來多品牌餐飲發展成熟，才能匯集精華逐漸實現全生活風格，發展出路易莎未來的全新營運模式。」目前已經有知名連鎖飯店及商場即將進駐，可以因應不同場域環境，將旗艦店的內容進行彈性調整導入。

「白霧時光」的創新營運模式，讓每個座位發揮最大的效益，多元品項展演，增加消費者的購買頻次，客單價從路易莎的一百多元，跳增到四百多元。在餐飲設計上，仍然秉持路易莎集團的精品平價精神，從百元的早餐、兩百多元的早午餐到三、四百元的排餐，提供近百道結合地中海風味、義式料理與台式元素等，發展出更具彈性與選擇性的餐食結構。很多消費者除了精選餐食系列外，也會體驗創意調飲，或者挑選麵包糕點及披薩等帶走，過往鮮少經營的夜間時段，也進一步延伸生活想像，提供精釀啤酒等，搭配簡單小點，讓空間從白天自然轉換為夜晚放鬆微醺的場景，營造一種「下班後也能安心停留」的氛圍。

咖啡飲品主打「美式三重奏」，一次可品飲淺、中、深焙三種焙度，感受不同產區層次與風格；水果西西里咖啡選用獨特淺焙咖啡豆，融合新鮮水果的清爽酸香，白霧水果茶則以當季鮮果搭配嚴選茶品，口感純淨自然。餐食部分，清晨推薦慢燻厚火腿堡，早午餐以「原野」與「藍海」展現豐富而均衡的搭配，正餐則有人氣海鮮燉飯、牛五花義大利麵與經典豬肋排等，滿足不同時段用餐需求。現場烘焙的是對腸胃友善的魯邦種麵包，風味扎實、香氣溫潤，成為不可錯過的亮點。

正式亮相的「白霧時光」旗艦概念店，位於新板傑仕堡，擁有兩百多坪、挑高超過七米、多功能的開放空間，落地窗外綠意盎然，別具度假休閒情趣，現場有手沖咖啡、創意料理，職人展演烘焙麵包、現烤披薩等，還有特調微醺飲品，提供消費者全日餐飲生活體驗。歡慶開幕，消費限時88折優惠至1月底。