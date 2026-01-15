路易莎 X 桂格養氣人蔘 冬季暖心聯名登場

路易莎攜手桂格養氣人蔘推出冬季限定聯名超值飲品「人蔘蜜香檸檬」

超值美味限定飲品 「人蔘蜜香檸檬」只要65元

路易莎咖啡攜手市售人氣保健飲品桂格養氣人蔘，推出超值限定飲品「人蔘蜜香檸檬」，每杯售價只要 65 元（中杯，僅限熱飲），以超值售價回饋給消費者，每杯均完整加入一整瓶市售第一的桂格養氣人蔘（單瓶定價 69 元）。

「人蔘蜜香檸檬」以蜂蜜與檸檬細緻調和，巧妙平衡人蔘的溫潤底蘊，呈現酸甜清爽、口感柔和不厚重的層次表現，絕妙和諧的風味，更讓人一入口便欲罷不能，喝了還想再喝。

本次聯名飲品自即日起販售至 2 月28 日，並以溫潤順口的風味為設計核心，適合各種體質的人飲用，讓消費者在寒冬時節，也能輕鬆補充元氣、提振精神，成為冬季日常飲用的最佳養身飲品之一。

桂格養氣人蔘採用「雙蔘平衡配方」，人蔘補氣、西洋蔘穩氣，添加蓮子、百合調合，並為目前市面上唯一榮獲「國家護肝認證」的人蔘飲品，兼顧滋補與日常飲用的安全性與安心感。透過嚴選配方，適合在寒冷季節作為日常暖身飲用。不僅暖身順口，也讓人於忙碌日常中長效穩固精氣神，成為冬季不可錯過的暖心首選。

桂格養氣人蔘是第一瓶榮獲國家健康食品護肝認證的人蔘滋補液，根據凱度消費者資料指出，桂格人蔘滋補液系列於 2006 年至 2025年之銷售金額為台灣人蔘滋補液市場第一，也是唯一一支以人蔘皂苷為保健功效取得護肝認證的人蔘飲。

路易莎咖啡持續深耕在地市場，透過不斷精進商品內容、深化跨界合作，將咖啡與飲品文化融入日常生活之中。此次攜手桂格養氣人蔘推出冬季聯名飲品，正是品牌回應消費者季節需求、延伸咖啡生活想像的具體實踐。未來，路易莎也將持續以品質為核心，陪伴消費者在每一個平凡卻重要的日常時刻，提供剛剛好的美好生活。

