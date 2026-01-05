路易莎1/6起大部分飲品、餐點調漲5元 原因曝光

路易莎宣布明（5）日起部分餐點與飲品將調漲5元。翻攝自路易莎官網



知名連鎖咖啡業者「路易莎」為了慶祝2026年的到來，將從明（6）日起到9日推出寄杯優惠活動，凡寄5杯即可享85折優惠（寄杯需同品項、同規格，超越精品與手沖系列不適用），但是鑒於原物料的上漲，路易莎也宣布大部分商品將調漲5元。

雖然部分商品將調漲5元，但路易莎也同步推出了優惠活動，其中排行榜上最熱銷的9種飲品享早鳥好康，每日上午11點前，指定品項可享現折5元回饋，優惠品項涵蓋經典咖啡與人氣茶飲，包括咖啡拿鐵、卡布奇諾、莊園美式、莊園拿鐵、路易莎特調咖啡、美式黑咖啡，以及錫蘭紅茶、薰香綠茶與黑糖雪點奶茶。

廣告 廣告

針對早餐，路易莎也推出超值的早餐派對組合，75元起即可享有多款豐富組合，餐點皆附中杯錫蘭紅茶或中杯薰香綠茶，另可加1元升級中杯美式，提供消費者美好的晨間用餐選擇。

早餐派對共推出六款人氣品項，包括法式花生巧克力吐司與鮪魚歐姆蛋堡，滿足喜愛輕食與蛋白質補給的族群；火腿蛋鬆餅堡與麥香火腿玉米蛋磚壓，提供口感紮實、層次豐富的選擇；法式培根蔬菜三明治與麥香青醬燻雞磚壓，則兼顧蔬菜比例與風味平衡，讓消費者依照個人口味自由搭配。

更多太報報導

又出大事？「五角大廈披薩指數」突飆升 客流量暴增1250％掀討論

五月天台中演唱會收恐嚇訊息 內容曝光！小刀貼圖「1.3H看台」

朴娜勑遭爆「車上活春宮」 經紀人被迫旁觀：太激烈還猛踢椅背