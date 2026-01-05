路易莎90個品項漲價 調升5元起平均調幅5%

（中央社記者江明晏台北5日電）路易莎咖啡今天宣布，因應原料、工資及水電等營運成本大幅上升，約90個品項漲價，部分飲品與餐食調漲新台幣5至15元，自6日起調漲，並同步規劃系列限時優惠活動。

路易莎咖啡今天宣布，因應成本大幅上升，調漲大部分商品售價，自6日起調漲。根據官網新菜單售價，莊園級美式咖啡中杯售價從65元調漲為70元、莊園拿鐵從85元調漲為90元，燕麥拿鐵調漲10元至90元，美式黑咖啡從55元調漲為60元。

廣告 廣告

菜單中最低價的英式紅茶從40元調漲為50元，上漲10元，漲幅達25%；錫蘭紅茶上漲5元，從40元至45元。

路易莎表示，約有90個品項漲價，也有不調漲的包括甜磚壓系列，三明治微調1至4元；大部分調漲5元，有少數拿鐵冰沙及加入冰淇淋的漂浮產品，因為外購成本增加而調漲15元，整體而言，平均漲幅5%。

為回饋消費者，路易莎宣布，自1月6日到9日推出寄杯優惠活動，凡寄5杯即可享85折優惠，同時推出熱銷9種飲品早鳥優惠5元，超值早餐派對升級則從65元上漲至75元起。（編輯：張均懋）1150105