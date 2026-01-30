路暢專案執行成效佳 交通事故及違規檢舉件數下降

%E4%B8%80 9 300x225 1

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】基隆市警察局自114年4月1日起，於仁愛區基隆火車站及廟口商圈周邊道路推動「路暢1號」專案，針對併排、岔路口違規停車及行人違規穿越道路加強執法；並自5月1日起，擴大於七堵區南興市場周邊明德一路、光明路一帶實施「路暢2號」專案，優先整頓民眾易違停路段，專案推動以來，交通秩序有顯著改善，深獲民眾及商家好評。

統計114年度截至12月31日止，執行路暢1、2號專案共計取締違規停車1萬2,169件、行人違規1,417件及刑案4件，執行路段之A2類交通事故較113年同期下降達2成左右，110報案檢舉違規停車件數亦大幅減少近4成，顯示道路環境及交通安全呈現顯著進步。

廣告 廣告

基隆市警察局表示，路暢專案採員警騎乘警用機車、來回梭巡方式執行重點執法，目的不在於開罰，而是要還給市民一個安全、順暢的用路空間，目前雖在交通及治安維護已獲得初步成效，但警方將持續維持巡邏與整頓力度，避免違規情況回流，也提醒廣大用路人共同維持，切勿圖一時方便隨意併排或違停，共同營造宜居、便利的基隆交通新氣象。