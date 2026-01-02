路樹壓死郵差！ 公路局拒國賠辯「下雨出勤有過失」

彰化縣 / 綜合報導

彰化一名48歲孫姓郵差，執勤途中被一棵倒塌的大樹壓死，八十多歲的母親悲痛不已，提國賠求償321萬，但路樹管理機關公路局養工處卻提出，孫姓郵差在雨天出勤也有過失，拒絕理賠，不過法官沒有接受這個說詞,最後判決公路局應國賠146萬 元 ，但金額還不到家屬求償的一半，孫姓郵差的母親無法接受，一想到過世的兒子，淚流不止。

2024年4月，彰化芬園郵局孫姓郵差，在雨天執勤時，路邊一棵大樹突然倒塌，當場壓住郵差，送醫後傷重不治，八十多歲老母親，淚流不止，孫姓郵差母親說：「想到我兒子，心神不寧，，像是被老鷹叼走，我晚上煮飯煮到一半，一想到還是會哭出聲。」

廣告 廣告

一想到孝順的兒子就這樣離開，母親悲慟不已，提國賠求償321萬，但路樹主管機關公路局養工處向法官提出，孫姓郵差在雨天出勤也有過失，拒絕理賠，不過法官沒有接受這個說詞，最後判決公路局應國賠146萬，金額還不到家屬求償的一半，家屬也質疑，當時的天氣根本不至於讓大樹倒塌。

孫姓郵差母親說：「哪有合理，你今天一個人工作到退休，還能賺很多。」芬園鄉代表蘇文徹說：「有洪水災害，叫天然災害，這樣賠償當然有問題，你當天出勤，沒什麼風，也沒什麼雨。」孫姓郵差退伍後就考進郵局，當了25年投遞士，一直沒結婚，專心照顧母親，同事間人緣也很好，卻在上班日出勤遭遇意外，公路局又拒絕理賠，其他郵差同事也為他們抱不平。

孫姓郵差同事說：「(上訴吧)如果覺得不服的話，因為只能走這條管道。」法院認為，郵差送信是職責所在，不因是否下雨而有異，而公路局因公共設施管理欠缺導致郵差死亡，判決公路局應國賠，但一條人命就這樣沒了，家屬無法接受判賠金額，全案還可上訴。

原始連結







更多華視新聞報導

女控「爛路害摔」求償無門 新工處：國賠會認無因果關係

網傳「明年1月起駕照效期只到70歲」 公路局澄清：等監理所、站通知才需換照

勇消「游尚樺」救4人殉職 父提國賠.竹縣府：未接獲申請

