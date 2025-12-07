路樹太長了恐插破車玻璃...客運司機竟親自爬樹拆樹枝 路人嚇壞急勸阻

新北三重國光客運重陽站，有司機在發車前發現人行道路樹岔出車道，擔心插破車子玻璃，直接爬上約2層樓高的路樹折枝幹，驚險一幕讓不少乘客嚇了一跳。影片曝光後，有網友說公司應該加雞腿，連司機都要十八般武藝，當事司機澄清當下有先評估沒危險性，不過對於耽誤乘客5分鐘也感到很抱歉。

爬樹前有評估沒危險性 司機道歉：耽誤乘客時間

乘客坐上客運等發車，沒想到往窗戶一看全都嚇壞，只見身穿藍色襯衫、黑色西裝褲的司機竟拉著人行道路樹的枝幹，兩腳猛力一蹬爬了上去，路人發現急忙勸阻。

危險一幕就發生在新北三重國光客運重陽站，影片曝光後司機還原現場，說路樹枝幹太長了！客運進站時因比較靠近人行道，很有可能會被插破玻璃、傷到乘客，當時已先評估沒危險性才會直接爬上去，但對於耽誤整車乘客5分鐘的時間很抱歉。

路人看到司機爬樹緊急勸阻。圖／翻攝自Threads@yilangding8

路樹每年修檢一次 區公所：獲報過長會派工處理

有網友就說公司就應該加雞腿，連司機都要十八般武藝，幫忙整理路樹，那區公所到底在幹嘛？三重區公所則回應，該路段的樹大概一年修一次，只要有獲報路樹過長就會派工，但實際處理時間仍依廠商安排而定。還好事件圓滿落幕，司機沒有受傷，否則出意外恐怕得不償失。

因樹枝幹太長了，可能插破玻璃，司機才爬樹去處理。圖／台視新聞

新北／黃于臻、林昭賢 責任編輯／施佳宜

