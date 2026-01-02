路樹砸死郵差竟賴「雨天出勤有錯」！養工處瞎掰脫罪被法院打臉判賠

記者陳佳鈴／台中報導

公路局中區養護工程分局在庭審中，除了堅稱路樹有定期維護，將倒塌歸咎於地震、風雨等「不可抗力因素」外，竟還主張「孫姓郵差在雨天出勤也有過失」等語，遭法官打臉。（圖／資料照）

2024年4月，彰化芬園一名48歲孫姓郵差在執勤途中，慘遭路旁突然倒塌的黃花風鈴木重壓殉職。孫男身後留下80多歲的高齡老母，母親向路樹管理機關「交通部公路局中區養護工程分局」提出國賠訴訟。然而，養工處為了規避責任，竟在法庭上拋出「被害人也有過失」的驚人言論，連「下雨天出勤」都成了怪罪死者的理由，離譜行徑遭法院嚴正駁回。

事發當日上午，孫姓郵差正冒著風雨騎車送信，行經彰南路一時，一棵路樹竟連根拔起直接砸中其頭部，導致救治無效。孫母悲痛求償 321 萬元，希望能為勤奮一生的兒子討回公道。

沒想到，公路局中區養護工程分局在庭審中，除了堅稱路樹有定期維護，將倒塌歸咎於地震、風雨等「不可抗力因素」外，為了減輕賠償金額，竟然使出離譜戰術，公開主張「孫姓郵差在雨天出勤也有過失」。此話一出，令家屬與社會輿論極度心寒，痛批機關為了脫罪，連郵差風雨無阻、克盡職守的本分，都能被拿來當作「受害者有錯」的瞎掰理由。

台中地院法官在審理時，調閱事發影像並查證氣象數據，駁回了養工處的狡辯，包括「天災說」，案發當時風速僅約 8.0 至 10.7m/s，在氣象等級上屬於「清風」，頂多讓小樹搖擺。法官直指，健康的樹木不可能因此倒塌，主因是該路樹「根基已未穩固定著於土地」，明顯是管理維護疏失。

另外關於以死者在「雨天出勤過失論」，法官強調，騎車送信是郵差職責，天候因素不能歸咎於受害者。養工處將「正常執行公務」列為過失理由，完全無法證明孫男本人有任何疏失，這種抗辯根本站不住腳。

最終，法官不採信公路局試圖甩鍋的說法，判決其須賠償孫母喪葬費、扶養費及精神慰撫金共計146萬2,808元。雖然全案仍可上訴，但養工處在國賠訴訟中，寧願汙衊殉職郵差「不該在雨天送信」，也不願承擔維護不周的責任，其傲慢的脫罪姿態已引發外界強烈撻伐。



