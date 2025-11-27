路檢抓包！高雄毒駕女未戴安全帽栽了...快篩驗出陽性遭送辦

高雄鄭姓女子昨因騎機車未戴安全帽遭員警攔查，竟在她手提袋發現新興毒品「哈密瓜錠」，警方以唾液毒品快篩試劑檢測呈陽性反應，當場確認涉及毒駕，全案依法送辦。讀者提供



高市鼓山區36歲鄭姓女子，昨（11/26）凌晨3點多騎機車行經明華路時，因未戴安全帽遭員警攔查，竟在她手提袋發現新興毒品「哈密瓜錠」，警方隨即以唾液毒品快篩試劑檢測，結果呈現依托咪酯及K他命陽性反應，當場確認涉及毒駕，全案依法送辦。

鼓山警分局表示，鄭女因未戴安全帽遭攔查，過程中，經鄭女同意查看其手提袋，立即在袋內發現1粒新興毒品哈密瓜錠疑涉毒駕，員警隨即以唾液毒品快篩試劑檢測，並檢出依托咪酯及K他命兩項陽性反應，全案依《毒品危害防制條例》及公共危險罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

廣告 廣告

警方表示，警政署日前已正式公告「毒品唾液快篩」檢測及拒測處置程序，自本月20日起實施，若駕駛人出現毒品施用跡象、涉及交通事故、現場查獲毒品或用具，且同意受檢，即須進行唾液毒品快篩；鄭女持有毒品並在疑似施用毒品的情況下駕車，不僅危害自身安全，也對其他用路人造成重大風險。

警方進一步說明，一旦檢測呈陽性，將依《道路交通管理處罰條例》第35條第1項第2款規定，最高可罰12萬元，並可當場移置保管車輛及吊扣駕照1至2年。

珍惜生命，向毒品說不！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

更多太報報導

Abc牙醫案外案...衛生局獲檢舉未移送遭疑「縱放密醫」 理由曝光

政院版財劃法遭擋 綠營民代點名柯志恩、陳菁徽「真正拖垮高雄的人」

牙醫教父養密醫詐領健保遭訴 院方低調回應了