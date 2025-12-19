路檢驚魂！「硬皮鯊」失控衝對向 名車衰遭撞3歲童傷

桃園市 / 綜合報導

失控高速滑行，差點撞上路檢的警察！驚險的場景，發生在省道台三線桃園大溪段，這裡在週末假日是熱門的跑山路線，卻有駕駛開著改裝的 日系轎跑車 ，剛過彎就看到路檢點，疑似太緊張、操作不當，整輛車失控，往對向車道，高速滑行衝過去！所幸兩名員警，一聽到尖銳的剎車聲，就馬上回頭、機警跳開閃避，沒有受傷！但配合停下來受檢的 轎跑車 ，就沒那麼幸運了，除了車頭被撞壞之外，車上載著的三歲小朋友，也因此受傷。

驚險一瞬間短短三秒鐘，兩名員警可能就命喪輪下，好在他們一聽到尖銳剎車聲，立刻回頭眼看黑色轎車，完全失控打滑一路衝向他們，趕緊連跑帶跳機警閃過，放慢速度看得更清楚，只差不到一公尺險些被撞個正著。桃園大溪分局員警VS.肇事駕駛說：「ㄟ，(喔)，下來。」

廣告 廣告

兩名員警雖然驚魂未定，但還是迅速回神處理事故，肇事轎車的行車紀錄器還原經過，高轉速，開著改裝市場熱門經典款「Subaru硬皮鯊」，時速一度破一百三十公里，但一過彎就看到路檢點，駕駛疑似一時太緊張，方向盤沒操控好加上車速過快，急煞也沒用整輛車往左甩，往對向車道滑行撞上樹叢，才終於停下來當下煙霧密布，而且差一秒就可能撞上，路過的機車騎士。

硬皮鯊的保險桿不只脫落，還斷成兩截左右分散，板金凹陷引擎蓋扭曲變形，可見撞擊力道有多猛烈，當時停車受檢的白色進口車，引擎蓋也被撞到無法密合，當時車上的媽媽載著三歲孩子，除了受到驚嚇孩子也受了傷。

桃園市交通警察大隊大溪分隊小隊長孫得勝說：「雙方駕駛，酒測皆為0，已排除酒駕。」案發地點就在台三線桃園大溪段，每到週末假日就成了改裝車，最常聚集的熱門跑山路線，警方不定期就會設置路檢點，就是希望遏止改裝車噪音和競速，好在值勤隨時眼觀四面耳聽八方，才幸運沒成為輪下冤魂。

原始連結







更多華視新聞報導

松山機場附近驚險車禍！駕駛頭暈失控暴衝2人傷

女婿喪命於此！台三線「絕命彎道」官方會勘 宣明智到場

失控自撞路邊車「車頭全毀」 後座19歲女滿臉血送醫

