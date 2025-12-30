路殺資料建功、空氣槍隊補位：台東如何讓綠鬣蜥止步？

首次在台東聽到綠鬣蜥時，大部分人的反應多半是：「不是西部才有嗎？」、「應該只是零星棄養吧？」而這類外來種議題，正是在問題已經失控、畫面足夠驚人之後，才進入公共討論。 台東的情況剛好相反，在綠鬣蜥還沒成為新聞畫面之前，已經先出現在另一個地方——路殺紀錄。

綠鬣蜥幼體停棲於樹枝上。圖片來源：林業及自然保育署台東分署 提供

警訊，出現在還來不及擴散之前

沿著東海岸，長期累積的野生動物路殺點位資料顯示，某些路段反覆出現不尋常的紀錄型態。這些資料並未立即證明族群已然形成，卻已透露外來種可能正在局部區域活動，並具備潛在擴散的風險。

回頭檢視最初累積的前幾筆關鍵資料，多數線索其實來自公民科學路殺社群。長期投入道路巡查的民眾，透過固定路線、時間與位置的紀錄，讓原本零散、看似偶發的事件，逐漸被整理成可被比對、可被討論的異常趨勢。

此外，在地的生態工作者早已開始提高巡察頻率——不只回看路殺紀錄，也將零星目擊、棲地條件與地景特性一併納入判斷，並據此示警：東海岸某處，極可能是綠鬣蜥的潛勢區，若未及早介入，後續恐怕難以控制。而這樣的示警，就是建立在長期田野經驗與資料交叉比對之上。

在峭壁與叢林之間，治理也必須面對取捨

台東的地形，讓外來種防治從一開始就不是「照表操課」。東海岸峭壁陡立、叢林密布，許多潛在活動區域難以接近，也不適合全面仰賴傳統套鎖。也因此，林業及自然保育署台東分署在相對早的階段，便開始發展並完整應用空氣槍作為必要的移除工具，以因應實際地形條件，並降低人員風險。而分署同仁、護管員與生態工作者，都必須接受完整訓練，學習的不只是操作技巧，而是用槍的方法、態度。

在峭壁、邊坡與叢林交錯的地形下，移除行動必須在安全、效率與倫理之間反覆權衡。圖片來源：林業及自然保育署台東分署 提供

台東分署技佐李宜明曾坦言，學會用槍並不困難，真正困難的是扣下扳機的那一刻。即便清楚知道綠鬣蜥是外來入侵種、對生態系具有風險，但牠依然是一條生命。 「在生命取捨與環境正義之間，我們其實花了很多時間調適。」

訓練內容不僅包括射擊技巧，也反覆強調安全規範、陪同制度與使用原則，確保空氣槍在高度受管的條件下使用。圖片來源：林業及自然保育署台東分署 提供

當警訊被看見，媒體讓它進入公共視野

同一時間，地方媒體也成為警訊得以被重視的重要節點。公共電視、客家電視與更生日報等媒體在採訪與日常跑線過程中，曾親眼目擊綠鬣蜥個體，並將這些原本零星、極少、容易被忽略的事件，整理成新聞報導，讓大眾正視此問題。

每年年初，分署都會擬定「外來種移除槍隊」名單，實際執行時，由分署同仁陪同、協助借槍，確保使用過程在可監督的框架下進行。與其停留在對風險的擔心，不如透過陪同與管理，把風險納入治理，而非放任其存在於灰色地帶。

在交通動線與自然邊坡交會的場域中，移除行動需同時兼顧行車安全與作業風險。圖片來源：林業及自然保育署台東分署 提供

沒有人敢說已經控制住，只能說還沒讓它失控

即便走到現在，第一線的生態工作者對「成功」這兩個字，始終保持高度保留。

全程參與移除六年的生態工作者汪仁傑指出，現場仍然存在零星案例，也無法確定未來是否會突然冒出新的族群。曾有通報在東海岸某處河流上游目擊到成對大型個體，但巡查人員趕到時已經逃逸。再加上可能跨越主要幹道往山區移動，實際活動範圍很難被明確限制，現場能做的，往往只能仰賴居民持續通報，一筆一筆地確認。

在植被密集、視線破碎的環境下，外來種不易被即時察覺，也增加早期發現與移除的難度。圖片來源：林業及自然保育署台東分署 提供

將外來種防治視為一場長期抗戰，在無法真正根除的前提下，目標不是清零，而是盡可能降低對農業的影響，減緩擴散的風險與速度。

根據《114 年度台東縣綠鬣蜥防治宣導計畫期末報告》，今年移除成功率維持在九成以上，確切繁殖紀錄仍侷限於東海岸某一核心區段，顯示尚未拓散成面；同時，今年出生幼體比例偏低，成體體型呈小型化，皆被視為長期壓制下的族群變化跡象。但整體來說，綠鬣蜥在台東的情況仍需持續追蹤，避免過早下結論。