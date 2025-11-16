路殺防治 新北生態廊道共10處
新北市農業局為守護野生動物安全，今年於石碇區設置3處生態廊道，結合排水涵洞環境設計動物專用坡道，讓龜類、蛇類、蛙類等小型野生動物能安全通行，並與政治大學社會責任辦公室合作，在周邊道路設置由政大學生設計的「食蛇龜」警示標誌，提醒用路人減速慢行，共同維護用路人及野生動物的安全。
為降低路殺事件，農業局自民國107年迄今已設置10處生態廊道，其中包含涵洞、斜坡道及警示標誌等。今年於石碇區新設置3處生態廊道分別為「竹坑道路1、2號斜坡廊道」及「塗潭巷過路廊道」，為新北市第8處、第9處及第10處生態廊道。
農業局指出，廊道使用自然石材與植被設計，並於排水系統出口設置金屬結構坡道型生態通道，使動物能由涵洞順利爬升至地面，該設施兼顧排水與動物通行功能，在雨季可維持水流暢通，乾季則提供動物安全穿越的通行路徑。後續將視現地環境與動物使用情形，持續評估使用防滑、遮蔭及導引等設計，讓設施更貼近野生動物的實際需求。
除了設置生態廊道外，農業局也於石碇區永安社區辦理「與龜同行：路殺防治與食蛇龜保育工作坊」，邀請農業部生物多樣性研究所助理研究員蔡繼鋒擔任講師，分享食蛇龜與柴棺龜的路殺防治經驗，將野生動物保護的意識向外延伸至家庭與社區。
農業局亦於新店、土城、石碇等地校園辦理路殺防治課程向下扎根，累計約有600名學生參與，透過實際案例與照片，讓學生認識路殺問題，並學習使用「台灣動物路死觀察網」紀錄。
農業局長諶錫輝表示，未來將依調查結果評估設置地點與設施樣態，打造動物客製化生態廊道，響應聯合國2030年永續發展目標中的「陸地生態」，串聯各棲地間的連通性。
