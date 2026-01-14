路永佳為出書和連勝武口角 曲艾玲忙調停

路永佳（左）14日跟老公連勝武現身公益新書發表會。（謝采恩攝）

連戰次子連勝武與路永佳結婚16年，夫妻倆14日出席公益新書《希望的種子 Seeds of Hope》發表會，與曲艾玲、黃嘉千、聶雲、小刀、廖家儀、張齡予、連勝武妹妹連詠心同場支持公益。不過，2021年連勝武爆出婚外情，後來兩人重溫夫妻情，路永佳昨也針對夫妻互動鬆口談心聲。

路永佳久違在媒體前露面，昨被問及夫妻感情生活，她表示「非常好」；連勝武上台致詞時還幽默模仿路永佳為了籌備新書，在家一度抓狂趕進度模樣，展現夫妻私下的有趣互動。

此外，89歲國民黨前主席連戰罹患攝護腺癌，2022年小中風後鮮少在公開場合露面，近期僅在2024年2月出席女兒連惠心的活動，需要靠著輪椅行動，滿頭白髮。路永佳昨說，「公公的年事已高，他的身體狀況不錯，吃好、睡得也很好，謝謝大家關心，他很有福氣，尤其對吃的事，現在仍然保有熱情。」直言身體狀況穩定，外界不要擔心。

為了新書，路永佳坦言與老公連勝武有過小摩擦，她笑說：「我們在翻譯上有意見不合，他覺得我翻得不好，我就回他『你翻得有多好？』我們的調停者是艾玲姊。」《希望的種子 Seeds of Hope》由路永佳發起、曲艾玲擔任總編輯，集結10多位國際學校高中生共同創作，透過每天10分鐘的閱讀與抄寫，在無壓力中培養孩子的專注力、自信與對未來的希望。