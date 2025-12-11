路況不熟自撞分隔島 駕駛精神恍惚唾液快篩揪毒駕

cnews204251211a10

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

新北市海山警分局員警，昨（10）日晚間10時35分左右獲報，在轄內板橋區環河西路4段，新北環河快速道路三重往板橋方向，疑有駕駛不慎自撞分隔島。海山警分局表示，轄區江翠派出所及交通分隊員到場，發現郭姓男駕駛注意力不集中，雖然酒測值為0，但經過唾液毒品快篩試劑檢測後，結果為陽性反應。除依規定進行採尿，訊後也依公共危險暨違反毒品危害防制條例等，移送新北地檢署偵辦。

海山警分局表示，有熱心駕駛報案指稱，在新北環河快速道路三重往板橋方向，有1輛自小客車疑似自撞，停於快速道路上。轄區江翠派出所及交通分隊員立刻到場處理。員警發現郭姓駕駛，疑因路況不熟，操作不慎自撞分隔島。雖然他酒測值為0，但因車損情況嚴重，而且過程中郭男注意力不集中，精神狀態不佳，員警現場觀察與研判後，告知「唾液毒品快篩試劑」檢測的相關權利。

警方表示，郭男同意後，員警實施唾液毒品快篩試劑測試檢定，結果為陽性反應。除依規定再進行採尿鑑定，訊後也依公共危險暨違反毒品危害防制條例等，移送新北地檢署偵辦。另外也依違反道路交通管理處罰條例第35條第1項開單告發，處新台幣3萬元以上12萬元以下罰鍰，並吊扣駕駛執照1年至2年。

照片來源：新北市警方提供

