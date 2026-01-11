路況不熟？ 公車誤闖大漢橋機車道「卡死」釀回堵

新北市板橋區大漢橋往新莊方向，今（11）日晚間6點多發生一起離譜交通事故。一輛公車誤闖狹窄的機車引道，擦撞中央分隔島，導致車身卡在車道上，由於正值晚餐尖峰時段，現場車流嚴重回堵。

警方隨即派出10名警力到場，實施交通管制，事故現場直到晚間8點多才完全排除。據了解，公車司機疑似因不熟路況而釀禍，已違反道路交通管理處罰條例，不依規定方向行駛，最高可處1800元罰鍰。

一輛公車誤闖狹窄的機車引道，車身卡在車道上。圖／台視新聞

廣告 廣告

責任編輯／蔡尚晉

更多台視新聞網報導

恐怖！35歲男衝加油站自焚 太痛「見人就撲」1民眾遭波及燙傷

曲棍球賽變調！ 退役國手「為爭球」暴打國三生

2026年地王出爐！台北101連13年稱霸 竹縣換人當