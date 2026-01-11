路況不熟？ 公車誤闖大漢橋機車道「卡死」釀回堵
新北市板橋區大漢橋往新莊方向，今（11）日晚間6點多發生一起離譜交通事故。一輛公車誤闖狹窄的機車引道，擦撞中央分隔島，導致車身卡在車道上，由於正值晚餐尖峰時段，現場車流嚴重回堵。
警方隨即派出10名警力到場，實施交通管制，事故現場直到晚間8點多才完全排除。據了解，公車司機疑似因不熟路況而釀禍，已違反道路交通管理處罰條例，不依規定方向行駛，最高可處1800元罰鍰。
一輛公車誤闖狹窄的機車引道，車身卡在車道上。圖／台視新聞
責任編輯／蔡尚晉
